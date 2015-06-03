В Приморье ипотека скидывает проценты

Государство поддерживает рынок субсидированием

Первые всероссийские итоги ипотечной госпрограммы с субсидированием ставки показали, что основная часть заявок и выдач приходится на два госбанка - Сбербанк и ВТБ24, в то время как некоторые региональные банки по ходу дела отказываются от участия в программе. В Приморье конкуренцию федеральным банкам составляют Примсоцбанк и Дальневосточный банк и отказываться от участия в программе однозначно не собираются, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказала начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения Сбербанка России Марина КОРОЛЕВА, спрос на ипотеку с государственной поддержкой от Сбербанка в Приморье активно нарастает с момента старта программы 18 марта 2015 года. Уже в первую же неделю действия программы сотрудники Приморского отделения Сбербанка приняли более 50 заявок на ипотеку с государственной поддержкой. По итогам двух месяцев действия программы Сбербанк в Приморье принял 400 заявок и уже оформил около 100 кредитов с господдержкой.

«Такой интерес к ипотеке с господдержкой в первую очередь обусловлен большим объемом отложенного спроса: программа государственной поддержки жилищного кредитования давно анонсировалась, клиенты ее ждали и откладывали покупку недвижимости, надеясь на снижение процентной ставки по ипотеке», - объяснила Марина Ковалева.

В ВТБ24 программа «Ипотека с господдержкой» стартовала 16 марта - в этот день сотрудники банка начали принимать заявки, а выдавать кредиты по ней банки стали с 1 апреля, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ВТБ24.

Всего c 1 апреля по 25 мая 2015 года на Дальнем Востоке в рамках данной программы выдано 147 кредитов на сумму более 280 млн рублей. Как отметили сотрудники пресс-службы ВТБ24, наибольшее количество выдач приходится на Приморский и Хабаровский край. В частности, в Приморском крае за указанный период выдано 46 кредитов на сумму 82 млн рублей. Безусловно, запуск этой программы стал ключевым драйвером роста заявок на ипотеку в целом, подчеркнули в пресс-службе банка. В 2015 году ВТБ24 планирует выдать в рамках программы ипотеки на сумму около 100 млрд рублей по всей стране.

Как рассказал «Золотому Рогу» начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК, за время действия программы только во Владивостоке специалисты банка провели свыше сотни консультаций по ипотечному кредитованию в рамках действия программы, в результате чего около трети клиентов подали заявки и получили одобрение на выдачу ипотеки. «Таким образом, с учетом нынешней конъюнктуры рынка, государственная программа субсидирования ипотечных ставок с ее лояльными условиями показала себя действенной мерой, реально помогающей людям решать квартирный вопрос», - отметил Илья Ткачук.

В отличие от многих регионов России, в которых местные банки постепенно отказываются от участия в программе «Ипотека с господдержкой», в Приморье сразу два местных банка предложили свои программы. Так, Дальневосточный банк в рамках программы предлагает клиентам ставку 11,9% годовых при оформлении личного страхования заемщика. Условия те же: 20% первоначального взноса, максимальный срок кредита 30 лет и покупка квартиры у юридического лица (у застройщика).

Примсоцбанк предлагает ставку на уровне 12% на покупку строящегося и готового жилья у юридических лиц. На сегодняшний день в Примсоцбанке и в ОАО «АИЖК» прошли аккредитацию два застройщика: ЗАО «Ренессанс Актив» (ЖК «Восточный бриз») и ООО «Строительная компания «Каньон» (ЖК «Одиссей»). «Некоторые же категории граждан, например участники программы «Жилье для российской семьи», семьи с двумя и более детьми, а также другие категории, могут рассчитывать на процентную ставку в пределах 10,9 - 11,5 - 12% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и суммы кредита», - пояснил Илья Ткачук.

В Приморском крае строится достаточное количество жилья эконом-класса, но не каждый объект недвижимости подходит под программу государственного субсидирования ипотечных ставок. Застройщик должен удовлетворять таким требованиям, как надежность, опыт успешного строительства и сдачи жилья в срок и без задержек. Если дом еще строится, то процесс реализации недвижимости должен проходить строго в соответствии с законом 214-ФЗ о долевом участии в строительстве с обязательной регистрацией ДДУ в Росреестре.

Стоит отметить, что максимальная сумма кредита, которую можно оформить по ипотеке с государственной поддержкой, составляет 3 млн рублей. Как отмечают банкиры, этого вполне достаточно для приобретения жилья в новострое, даже несмотря на традиционно завышенные цены приморской столицы. Как пояснил Илья Ткачук, цены на квартиры в новостройке эконом-класса Владивостока варьируются в пределах 3-3,5 млн рублей. С учетом первоначального взноса заемщика в размере от 20%, сумма кредита редко превышает 1,5-2 млн рублей. Следовательно, данных средств вполне хватает заемщику для покупки квартиры в новостройке.

«Одновременно нужно понимать, что программа государственной поддержки ориентирована на широкий круг клиентов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и приобретают бюджетную, доступную недвижимость. Чаще всего, это молодые семьи маленькими детьми. Дополнительно, для погашения кредита можно использовать средства материнского (семейного) капитала, что также повышает доступность покупки жилья с помощью ипотеки с государственной поддержкой», - отмечает Марина Королева.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.