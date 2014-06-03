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ВТБ будет расширять операции в валютах, альтернативных доллару
Банк ВТБ намерен увеличивать объем недолларовых расчетов, заявил глава банка Андрей КОСТИН на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает «Интерфакс».
«Мы сейчас сконцентрировались на двух, по нашему мнению, ключевых задачах (на международном направлении). Первая - это внедрение и расширение операций, расчетов в валютах, альтернативных американскому доллару. Прежде всего, речь здесь идет о рубле и такой валюте, как китайский юань. Группа ВТБ полностью обладает инфраструктурой, необходимой для этой работы», - сказал Андрей Костин.
«С мая мы такую работу ведем не только на территории РФ. Наш филиал в Шанхае предоставляет кредиты и в рублях, и в юанях и может осуществлять весь комплекс операций. Мы считаем, что эта задача очень важная, и, по крайней мере в объеме нашей двусторонней торговли с Китаем, конечно, расширение расчетов в рублях и в юанях - это задача, которая стоит на повестке дня, и мы ее сегодня решаем», - заявил банкир.
Эту тему Андрей Костин комментировал и на недавно завершившемся экономическом форуме в Санкт-Петербурге, используя более резкие формулировки. Тогда он высказал мнение, что Россия должна диверсифицировать валютные риски, так как современная валютно-финансовая система стала инструментом политического давления. «Если гром гремит, а мужик не крестится, он просто дурак. Я не говорю, что нам надо полностью уходить от доллара. Но, например, в расчетах с Китаем нет никаких причин платить через Нью-Йорк. Это долгосрочная, но абсолютно реальная задача - расчеты по внешнеэкономической деятельности распределить (по валютам расчетов) в рамках той географии, которая существует», - заявлял Андрей Костин.
Вторая ключевая задача - создание национальной системы расчетных карт, сказал глава ВТБ на встрече с Владимиром Путиным. Андрей Костин напомнил, что недавно группа ВТБ стала участником «Объединенной расчетной системы», в которой теперь порядка 40 тыс. банкоматов. «Нам кажется, что это может быть прообразом национальной системы, которую мы сейчас вместе с Центральным банком планируем создавать в рамках принятия нового закона в этой части. И это, как мне кажется, первый важный, практический шаг, который удалось сделать в этом направлении», - сказал глава ВТБ.
«Имея в виду, что в более отдаленной перспективе так же, как это сделано в Японии, в Китае, эти национальные платежные системы заключают соответствующие соглашения со своими партнерами в зарубежных странах и постепенно выходят уже на внешний рынок», - отметил Владимир Путин.
«Абсолютно правильный путь, и жизнь показала, что единственно правильный», - резюмировал Андрей Костин.
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