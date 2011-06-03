Неужели для получения кредита надо работать?

Заполнение заявки на кредит в банке подчас приводит к курьезным ситуациям и отказу в кредите. Если о юмористических поворотах в процессе оформления анкеты приморскими заемщиками, по словам банковских экспертов, можно говорить лишь в 1-2% случаях, то назвать процент казусов, который приводит к отказу, специалисты даже на условиях конфиденциальности отказались.

Знание о том, как верно заполнить анкету для получения кредита и правильно вести себя со специалистами, несомненно, факторы важные, но основным условием все же является правдивая информация, о которой повествует клиент.

Нарочно не придумывай

Как поделился с корреспондентом «ЗР» кредитный эксперт одного из приморских банков, если бы условия получения финансов были более лояльны к заемщикам, банки бы имели гораздо больший уровень просроченных или невозвращенных долгов. С точки зрения нашего собеседника, универсальным препятствием для недобросовестных граждан служит требование предоставить три документа: справки о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), копию трудовой книжки и подписанное согласие о передаче сведений о заемщике в Бюро кредитных историй.

Как только у человека возникают вопросы: «Что это за бюро? А что будет, если я откажусь подписывать такую бумагу?» - в банке становится предельно понятно, что это первый кандидат на отказ. Бывает, что за кредитом обращаются люди, имеющие до 4 действующих займов, плюс 7 закрытых кредитных договоров за прошлые годы в других банках. Такие заемщики тщательно скрывают информацию о себе от потенциального банка-кредитора. Как уверили нас эксперты, служба безопасности банка быстро раскрывает истинное положение вещей. Наивно полагать, что банки, наученные кризисом, станут раздавать заемные деньги направо и налево.

«Мы изо всех сил желаем выдать кредит всем пришедшим в наш банк, - делится своей позицией тoп-менеджер одного из кредитных учреждений краевого центра, - но банк не менее заинтересован вернуть долг обратно, поэтому отказы вполне закономерны».

Порой заемщики-отказники просят банкиров назвать телефоны головного офиса в Москве, где принималось решение, они желают что-то доказать и все же получить деньги. В таких случаях им также не стоит ждать чего-то большего, чем отказ. Информацию о том, почему же в оформлении кредита гражданину все же было отказано, как и телефоны конкретных специалистов, принимавших решения, банки не выдают ни под каким предлогом.

Существует и другой «подкласс» клиентов. Получение кредита для некоторых приморцев становится некой игрой с банком. Они хотят взять кредит «за компанию» или для того, чтобы проверить свою кредитоспособность для поддержания собственного самомнения. Такие клиенты часто отказываются от денег уже после того, как банк принял положительное решение.

А ремарки других заемщиков просто «валят с ног» обескураженных кредитных экспертов. Некоторые посетители кредитных учреждений бывают серьезно удивлены, задавая вопрос: «Неужели для получения кредита надо работать?»

Банки неформально дают заемщикам вполне официальный совет для заполнения кредитной заявки. В первую очередь необходимо максимально точно указать существующие кредитные обязательства и не ошибиться в контактных телефонах (как в рабочем, так и в личном). При оформлении кредита на частное лицо банку важно понимать, что кредит взят для удовлетворения личных потребностей. При принятии решения о выдаче кредита банки также руководствуются собственной статистикой, которая подтверждает, что «семейные» клиенты являются наиболее добросовестными и ответственными плательщиками. Поэтому при прочих равных условиях вероятность получить положительное решение у «семейного» клиента выше, чем у холостого. Интересно, что в последнее время среди потенциальных получателей ипотечного кредита, приморских семей, живущих в гражданском браке и родивших с 2007 г. второго ребенка, наметилась тенденция регистрации официальных отношений. На кредит, оформленный мужчиной, который является отцом двоих детей своей гражданской жены, не выдадут компенсацию в форме материнского (семейного) капитала. Кстати, при заполнении заявки на кредит следует обязательно указать всех иждивенцев, прежде всего, несовершеннолетних детей. Чем больше детей, тем выше должен быть семейный доход.

Так что при заполнении заявки на кредит ко всем пунктам нужно отнестись предельно внимательно. Консультанты банка задают многочисленные вопросы далеко не для развлечения, они необходимы для помощи клиенту в заполнении анкеты. Замалчивание информации о действующих кредитах – гарантия отказа в 100% случаев.

Подслушанные истории

О малой толике причин отказов, а также буквально сатирических ситуациях при получении и обслуживании кредитов приморцами стало известно «ЗР». Так, один гражданин пытался оформить кредит на покупку телевизора для вполне взрослой дочери. Узнав о необходимости страхования жизни и дальнейшей перспективе освобождения его чада от выплат по кредиту, если с ним случится несчастье, был несказанно возмущен: «Как это так!!! Нет уж, никакой страховки мне не нужно, я и так этим гадам всё покупаю, привыкли висеть на моей шее!!! Пусть платят и знают, как это - деньги свои отдавать!!!»

Услышав ответ на свой вопрос, какова же процентная ставка и комиссия по кредиту, заемщик задался парадоксальным: «А на комиссию мне каждый месяц приходить надо?».

Один из пришедших в банк за кредитом рассказал о том, как перестарался в заполнении заявки, что между тем не повлияло на получение займа. Он так увлекся, что в графе анкеты, помеченной фразой «не заполнять», ровным и отчетливым почерком написал «хорошо».

Родственники клиента, решив оградить его от выплат банку, решили написать заявление следующего содержания: «Он не мог оформить кредит у вас, так как всегда находится в нетрезвом состоянии из-за отсутствия паспорта».

Один из заемщиков решил разлить елей в отношении кредитного эксперта: «Солнышко, а назови-ка мне сумму моей задолженности», - попросил он. «Будьте любезны, обращайтесь ко мне как к сотруднику банка», - парировала девушка-эксперт. «Ну вот, а я по-человечески хотел...», - расстроился клиент.

На вопрос о гражданстве кредитный менеджер получила ответ: «Наше, ну, нормальное... русское».

Посещая банк с целью получения ипотечного кредита, клиенты часто столь откровенны, что менеджеры еле сдерживаются от смеха:

-У меня доход 10 тыс. официальный и 40 тыс. неофициальный, - рассказывает клиент.

- От какого рода деятельности? - спрашивает его клиент-менеджер.

- У меня собаки: суки щенятся, кобели вяжутся… - уточняет посетитель.

Звонок заемщика по телефону:

«А если я надумаю продать квартиру до погашения кредита - вы как, разрешите? Чи завыпендриваетесь?...»

А вот и вовсе вопрос от заемщика, что нарочно не придумаешь: «У вас есть крематорий на досрочное погашение?»

Имелся в виду мораторий…

Клиенты в запале на отказ в кредите вполне могут завершить визит в банк следующей фразой: «Слышали, что у шести банков, в том числе и у вашего, отберут лицензию. Но мы будем молиться, чтобы вас пронесло».