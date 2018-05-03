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Азиатско-Тихоокеанская пирамида
Популярный в Приморье банк «разводил» клиентов по классической схеме
Центробанк, пусть и с большим опозданием, но отреагировал на пугающую ситуацию с одним из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири, имеющим разветвленную сеть в Приморском крае. На прошлой неделе регулятор сначала ограничил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) прием вкладов, а затем объявил о санации банка, совладелец которого, Андрей ВДОВИН, формально уже находится под арестом по двум эпизодам мошенничества.
По версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Пикантность ситуации в том, что г-н Вдовин в настоящее время находится за границей и вряд вернется в Россию.
ЦБ объявил о санации АТБ, входящего в топ-100 крупнейших банков в РФ, с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания ФКБС», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Пока ЦБ будет заниматься санацией АТБ самостоятельно. Это связано с тем, что регулятору не удалось найти инвестора для оздоровления кредитного учреждения.
Регулятор объясняет работу по сохранению АТБ значимостью для Сибири и Дальнего Востока и диверсифицированной моделью бизнеса.
«Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Банк имеет диверсифицированную модель бизнеса и не является кэптивным банком. На территории данных федеральных округов расположено основное число подразделений банка, и привлечен основной объем средств физических лиц», - сообщила пресс-служба Банка России.
Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.
«Ввиду социальной значимости банка в основных регионах присутствия, банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки» - указывает ЦБ.
Досье "Золотого Рога": Основными бенефициарами Азиатско-Тихоокеанского банка до недавнего времени являлись Андрей Вдовин, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ (владели 59,17% через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%. «ППФИН Регион» и East Capital получили предписание ЦБ о сокращении долей до 10% каждый. Летом 2017 года г-да Вдовин, Хамбро и Масловский передали часть своих акций АТБ Максиму ЧЕРНАВИНУ, который на данный момент через Shelmer Holding контролирует 31,8% банка. IFC принадлежит еще 25,38%.
В ЦБ указали, что в настоящее время предписания Банка России о снижении доли в уставном капитале АТБ до 10% бенефициаров с неудовлетворительной деловой репутацией не исполнены. Вместе с тем доля голосующих акций была снижена до 10%.
АТБ должен был создать 100%-ный резерв по вложениям в дочерний М2М Прайвет банк, лишившийся лицензии в декабре 2016 года. ЦБ разрешил банку сделать это поэтапно до 1 января 2018 года. Однако 6 марта регулятор согласовал перенос срока доформирования резервов на 1 апреля.
ЦБ сообщил, что банк завершил формирование резервов по кредиту М2М Прайвет банку незадолго до введения временной администрации в лице ООО «УК ФКБС». АТБ по согласованному с ЦБ графику формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем совладельца банка Андрея Вдовина. В числе крупнейших заемщиков - V.M.H.Y. Holdings Limited , ООО «ФТК», Saymon Corp BVI. По согласованию с Банком России АТБ также постепенно распродавал пакет акций Petropavlovsk PLC.
Кроме того, ЦБ ввел ограничения на возможности АТБ по наращиванию обязательств, включая задолженность перед физлицами, а также запрет на предоставление новых кредитов заемщикам, связанным с собственниками банка. Одновременно по требованию ЦБ была осуществлена замена председателя правления и председателя совета директоров банка, предприняты все предусмотренные законодательством действия, направленные на ограничение влияния в банке г-на Вдовина.
Регулятор также объявил о выявлении признаков финансовой пирамиды в деятельности банка, очень популярного среди приморских вкладчиков. Инспекционная проверка в ходе визуального наблюдения выявила организованную продажу населению векселей ООО «ФТК» в помещениях банка. А такие операции никак не отражаются в финансовой отчетности банка. На начало апреля 2018 года накопленная задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей.
«Компания ООО «ФТК», не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей - образовалась классическая «финансовая пирамида». Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», - сообщила пресс-служба ЦБ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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