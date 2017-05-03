Обладателям "дальневосточного гектара" обещают льготное кредитование

АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ) совместно с Почта Банком запустили льготное кредитование для получателей «дальневосточного гектара». Заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайтах банка, ФРДВ и Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК).

До конца года ФРДВ и Почта Банк направят на льготное кредитование граждан, получивших в безвозмездное пользование участки на Дальнем Востоке, до 3 млрд рублей. Ставка по кредитам - 8,5-10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика. Сумма кредита - от 3 до 600 тысяч рублей. Сроки кредитования - от 6 до 60 месяцев. Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте «НаДальнийВосток.рф» и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования.

После одобрения заявки Почта Банком в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита. Все расчеты проводятся в безналичной форме.

В проекте участвуют магазины оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов. Ассортимент товаров и перечень поставщиков указаны на официальном сайте программы и будут расширяться. Почта Банк ведет переговоры с несколькими десятками компаний из разных регионов Дальнего Востока.

«В качестве партнеров программы мы привлекли уже более 100 торговых точек на Дальнем Востоке - от крупных розничных сетей до небольших ИП. Программа полезна не только для активных людей, получивших дальневосточный гектар, но и для самих дальневосточных предпринимателей, которые получили всероссийскую площадку для расширения бизнеса», - сказал генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.

Досье "Золотого Рога": Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и ФГУП «Почта России» на базе дочернего банка ВТБ24 – Лето банка. Группе ВТБ принадлежит 50% плюс одна акция банка, дочерней компании «Почты России» - 50% минус одна акция.

1 февраля 2017 года стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.