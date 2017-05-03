Негосударственные пенсионные фонды показали доходность управления накоплениями от 4,08% до 13,58%

Крупнейшие по объему пенсионных накоплений под управлением негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2016 года показали доходность управления от 4,08% до 13,58% годовых, следует из материалов на сайте Банка России.

На первом месте по доходности инвестирования пенсионных накоплений среди 20 крупнейших фондов оказался НПФ «Промагрофонд», который управляет 81 млрд рублей (10-е место по этому показателю): он получил 13,58% годовых.

На втором месте расположился НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (13,16%) (165,1 млрд рублей накоплений под управлением), на третьем - НПФ «КИТ Финанс» (109,9 млрд рублей) - 12,92%.

Аутсайдером по доходности среди 20 крупнейших фондов стал второй по размеру накоплений (259,4 млрд рублей) НПФ «Будущее», который обеспечил доходность в 4,08%. Лидер рынка по объему пенсионных накоплений НПФ Сбербанка (353,2 млрд рублей накоплений) показал доходность на уровне 9,6% годовых.

По данным Росстата, инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4%.

На 20 крупнейших НПФов приходится 2,07 трлн рублей пенсионных накоплений - это 97,1% всего рынка пенсионных накоплений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.