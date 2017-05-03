ВТБ в Приморье нарастил кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу почти на треть

Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Приморском крае на 1 апреля 2017 года составил 21,1 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года - 28,1%). В 1 квартале 2017 года ВТБ выдал средним предприятиям региона кредиты на сумму 6,4 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2016 года - 17%). Финансирование банка получили приморские рыбопромышленные компании, а также мясопереработчики, бункеровщики и торговые предприятия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН: «Значительную часть предоставленных банком в первом квартале средств получили предприятия рыбной отрасли - одной из ключевых в регионе. Рыбопромышленные компании сейчас активно модернизируют свой флот, создают современные перерабатывающие мощности. Банк продолжит финансировать предприятия региона, которые в условиях импортозамещения расширяют производство и выходят на новые рынки».