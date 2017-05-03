Приморцы вкладываются среднесрочно

Проценты по вкладам продолжают идти вниз

Объем вкладов в банках, действующих на территории Приморья, в первые два месяца 2017 года вырос по сравнению с прошлым годом на 11% и составил 236,558 млрд рублей. Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» сошлись во мнении, что приморцы настроены сберегать. При этом среднесрочные вклады пользуются наибольшей популярностью.

Проценты по вкладам, находясь в прямой зависимости от ключевой ставки Банка России, продолжают снижаться. В 2016 году ставка ЦБ была снижена дважды: с 14 июня — до 10,5%, а с 19 сентября - до 10%, 27 марта 2017 года Банк России снизил ставку до 9,75%.

По мнению экспертов Дальневосточного филиала банка «Открытие», в течение 2017 года падение уровня ставок по вкладам продолжится. Возможно, незначительно - в диапазоне 1-1,5%. Это связано в том числе с падением спроса на потребительское кредитование у населения. Ставки выше рынка будут предлагать кредитные учреждения, традиционно активно участвующие в потребительском кредитовании. Банкам же наращивать привлечение средств у населения с повышением ставок по вкладам при текущем снижении объемов потребительского кредитования просто незачем, средств хватает.

Руководитель департамента развития бизнеса Дальневосточного банка Руслан БЕРЕЗА считает, что дальнейшее изменение процентных ставок по банковским вкладам в ту или иную сторону зависит от многих факторов и прежде всего - от экономической ситуации в стране в целом. Вместе с тем наш собеседник отмечает, что за последний год изменений в настроении вкладчиков не наблюдалось. Выбор того или иного вклада зависит от целей и потребностей каждого клиента. Основными критериями, как и прежде, являются размер процентной ставки и срок. Наиболее популярными являются вклады сроком на один год, а средняя сумма депозита частного лица приближается к 800 тыс. рублей.

Заместитель управляющего операционным офисом ВТБ24 во Владивостоке Екатерина ФОМИНА рассказывает об устойчивом притоке депозитов населения. За 2016 год портфель депозитов физических лиц ВТБ24 в Приморье вырос более чем на 8% и составил 26,4 млрд рублей.

Начальник отдела розничных вкладов банка «Восточный» Андрей СЧАСТЛИВЫЙ говорит, что примерно 80% вкладов принадлежат вкладчикам в возрасте от 45 лет. При этом у пенсионеров наибольшим спросом пользуются вклады с возможностью пополнения.

Екатерина Фомина полагает, что зависимоть между размером сбережений и возрастом вкладчика, конечно, в определенной степени существует. Как правило, чем старше клиент, тем в среднем больше средств он размещает в банке. При этом отдельно можно выделить возрастную категорию 35-50 лет как наиболее высокооплачиваемую группу клиентов. Они предпочитают краткосрочные депозиты, как правило управляют собственными счетами через «ВТБ24-Онлайн», преимуществом которого являются повышенные в среднем на 0,15% ставки и экономия времени. На сегодняшний день около 50% всех вкладов открывается с использованием «ВТБ24-Онлайн».

«В нашем банке краткосрочные вклады на срок от 3 до 9 месяцев особой популярностью пользуются у клиентов от 30 до 45 лет. Чаще всего это связано с желанием накопить денежные средства для крупных покупок (автомобиль, квартира и пр.). Люди постарше интересуются долгосрочными вложениями с максимальной прибылью, в данном случае мы предлагаем инвестиционные продукты наших постоянных партнеров. А вот люди до 30 лет склонны размещать относительно небольшие суммы на срок от года», - оценивает предпочтения вкладчиков директор филиала «Дальневосточный» ОТП Банка Ася СЫСОЕВА.

За последний год, учитывая глобальные вложения банка «Открытие» в IT-технологии, ввиду приоритетного направления оказания банковских услуг через удаленные каналы продаж (интернет-банк / мобильный банк) продвинутые технологически клиенты банка, до 30 лет и от 30 до 45 лет, в большей степени предпочитают обслуживаться, в том числе по вкладной линейке банка, через указанные ресурсы.

В качестве альтернативы банковским рублевым депозитам некоторые банки предлагают инвестиционное страхование жизни, вложение части портфеля в консервативные инструменты – рублевые корпоративные и государственные облигации, по которым есть возможность увеличить доходность на 1-5% годовых по сравнению со вкладами.

Смогут ли облигации федерального займа (ОФЗ), которые должны быть запущены в апреле этого года, стать конкурентами традиционным банковским вкладам? Этот вопрос пока остается открытым. Эти ценные бумаги с высокой доходностью, выпускаемые Минфином, в 2017 году можно приобрести в Сбербанке и ВТБ. Купить ОФЗ-2017 у посредников, частников или на бирже будет нельзя. Никакого дарения или взносов ими в капитал не предусмотрено. Запрещено также использовать их в качестве залога для получения кредита.

Как поясняют в Дальневосточном филиале банка «Открытие», облигации федерального займа могут составить конкуренцию простым вкладам, предлагаемым банками страны, но только в долгосрочной перспективе размещения средств в данный инструмент. Минимальная заявляемая ставка купонного дохода составляет 7,5% годовых, что приблизительно равно текущим предложениям на те же сроки по банковским вкладам. Максимальный доход по ОФЗ до 10,4% годовых можно будет получить только за 3 года размещения. Владелец ОФЗ, конечно же, имеет право на досрочное гашение спустя один год владения облигациями, хотя наверняка будет предусмотрена комиссия за досрочное предъявление бумаг к оплате. К выгоде инвестора в ОФЗ также можно отнести льготу по налогообложению.

С точки зрения Руслана Березы, ОФЗ окажется интересным для тех вкладчиков, которые имеют возможность разместить денежные средства на длительный срок, то есть до трех лет.

Яна МАЛЬЦЕВА.