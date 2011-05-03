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Ипотека под залог недвижимости в Примсоцбанке
03 Мая 2011, 01:58 | Приморье
Примсоцбанк предложил новый ипотечный кредит под залог недвижимости - «Дельта премиум». Программа предоставляется на 10 лет в долларах США и рублях.
Первоначальный взнос по кредиту не требуется, так как залогом будет выступать квартира, находящаяся в собственности клиента. Программа «Дельта премиум» ориентирована как на частных лиц, так и на собственников бизнеса, желающих, например, построить свой дом, осуществить дорогостоящий ремонт, купить земельный участок и т.д., открыть собственное дело или развить существующий бизнес.
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