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Райффайзенбанк предоставит порту Посьет гарантию
03 Мая 2011, 01:58 | Приморье
Владивостокский филиал Райффайзенбанка предоставит ОАО «Торговый порт Посьет» банковскую гарантию в обеспечение права АО на применение заявительного порядка возмещения НДС.
Райффайзенбанк стал единственным участником открытого конкурса по отбору финансовой организации, проведенного портом 17 апреля. Конкурс был признан несостоявшимся, контракт будет заключен с единственным участником. Согласно условиям конкурса, комиссия за предоставленную банковскую гарантию на сумму до 10 млн рублей не должна превышать 1,5% годовых (Райффайзенбанк предложил 1,3% годовых), до 50 млн рублей - не выше 1,25% (1,1% годовых), более 50 млн рублей - не выше 1% (0,9%).
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