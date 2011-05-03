Райффайзенбанк предоставит порту Посьет гарантию

Владивостокский филиал Райффайзенбанка предоставит ОАО «Торговый порт Посьет» банковскую гарантию в обеспечение права АО на применение заявительного порядка возмещения НДС.

Райффайзенбанк стал единственным участником открытого конкурса по отбору финансовой организации, проведенного портом 17 апреля. Конкурс был признан несостоявшимся, контракт будет заключен с единственным участником. Согласно условиям конкурса, комиссия за предоставленную банковскую гарантию на сумму до 10 млн рублей не должна превышать 1,5% годовых (Райффайзенбанк предложил 1,3% годовых), до 50 млн рублей - не выше 1,25% (1,1% годовых), более 50 млн рублей - не выше 1% (0,9%).