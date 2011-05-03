АТБ возвращает деньги Востокбизнесбанка

Выплаты страховой компенсации (вкладов до 700 тыс. рублей в полном объеме) клиентам Востокбизнесбанка начаты с опережением графика, уже через 13 дней после признания кредитной организации банкротом.

Как отметил в ходе телемоста Москва-Владивосток заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей МЕЛЬНИКОВ, обычно такая процедура осуществляется ровно через две недели. Столь оперативное решение принято еще и потому, что сумма компенсационных выплат гражданам не столь велика по российским масштабам. Для компенсаций выделено 184 млн рублей, так что для АСВ такая процедура оказалась не очень накладной.

«Предполагаем, что за вкладами обратится не более 7 тыс. вкладчиков, из них 130 клиентов банка ожидаем в Хабаровске, 18 - в Москве. Во Владивостоке сосредоточено большинство граждан, в свое время доверивших Востокбизнесбанку свои накопления, для них открыты двери 9 отделений Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). 13 тыс. клиентов имеют вклады, суммы которых исчисляются в эквиваленте менее 1 тыс. рублей, и по статистике за такими деньгами обращаются не более 5% вкладчиков. Надеемся, что до майских праздников большую часть вкладов граждане все же получат. Только 27 клиентов банка - физические лица имеют вклады более 700 тыс. рублей».

Напомним, что для получения вклада достаточно предъявить гражданский паспорт. Традиционные вклады, оформленные в банке, а также деньги с банковских карт, в том числе по зарплатным проектам, являются равнозначными. Все это - вклады, а значит, будут выданы на равных условиях. (Кстати, сотрудников ДВГУ - «зарплатных» клиентов Востобизнесбанка - в оперативном порядке уже подключили к зарплатному проекту Сбербанка). Вклады в иностранной валюте компенсируют по курсу ЦБ РФ в день выплаты, вследствие чего вкладчики могут получить свои деньги даже с некоторым плюсом. Вклады предприятий и организаций в банке невелики по своим объемам, но компенсации свои бизнес сможет получить лишь в порядке очереди по решению суда.

На вопрос «ЗР», в чем кроется причина банкротства Востокбизнесбанка, Андрей Мельников ответил, что, как правило, рассматривается два основания - неблагоприятная рыночная ситуация и преднамеренные мошеннические действия руководства банка. В отношении Востокбизнесбанка в первую очередь рассматривается второй вариант.

Управляющий филиала АТБ в г. Владивосток Анна ТАЛЫЗИНА специально для «ЗР» сообщила, что банк продолжает обслуживать всех клиентов в спокойном режиме. «Всего за два дня к нам обратились около 600 человек, подавляющее количество клиентов - в отделения банка во Владивостоке. По сумме обработанных заявок это составляет около 30% от общего объема выплат. Среди обратившихся есть как вкладчики с крупными суммами, так и клиенты, у кого на счете менее 1 тыс. рублей, что объясняется спецификой клиентской базы Востокбизнесбанка, в которой немалую долю занимали студенты. Кстати, есть обращения и за... 10-15 рублями», - сказала Анна Талызина.