Проценты по ипотеке в Приморье резко пошли вниз

Решить квартирный вопрос в Приморье стало легче – Корпорация развития жилищного строительства, региональный оператор Агентства ипотечного жилищного кредитования, снижает ставки по займам до минимальных за всю историю ипотечного кредитования в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Взять ипотеку по программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» и «Ипотека с государственной поддержкой» можно по ставке от 10,5% годовых, еще ниже ставки по продукту «Приобретение жилья на этапе строительства» – от 10% годовых.

«Большой популярностью пользуется программа “Целевой кредит под залог имеющейся квартиры”, не требующая первоначального взноса, особенно у родителей, которые планируют приобретение квартиры подрастающим детям. Так, под залог двухкомнатной квартиры вполне реально приобрести однокомнатную квартиру на этапе строительства», – рассказали в Корпорации развития жилищного строительства Приморского края.

Выгодно снижение процентных ставок и приморцам, уже выплачивающим ипотечные кредиты. Рефинансирование позволит не только существенно уменьшить переплату, но и снизить размер ежемесячного платежа.

Тем, кто оформил ипотеку на срок до 10 лет или планирует погашать ее досрочно, подойдет программа «Переменная ставка», имеющая фиксированный ежемесячный платеж при нефиксированном сроке займа.

«Ставка привязана к уровню инфляции и меняется ежеквартально, поэтому в случае снижения уровня инфляции заемщики смогут погасить займ раньше запланированного срока. Размер переменной ставки на второй квартал 2017 года установлен АИЖК в размере 10,88%, но к концу года аналитики прогнозируют снижение до 8%», – подчеркнули в компании.

Напомним, Корпорация развития жилищного строительства создана Администрацией Приморского края для развития ипотечного кредитования и повышения финансовой грамотности населения.

Отметим, развитие ипотечного кредитования и арендного жилья – одно из 11 приоритетных направлений, определенных Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.