С регистрацией ипотеки приморцам поможет нотариус

У людей нотариус пользуется определенным доверием, и теперь оно может быть распространено на такой «тонкий вопрос», как регистрация ипотеки.

Как пояснила заместитель начальника отдела по регистрации договоров ипотеки и долевого участия Управления Росреестра по Приморском краю Е.А. НОВИКОВА, в соответствии со вступившим в действие с 7 марта текущего года Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество», нотариусы и их помощники, наряду с иными лицами, являющимися сторонами по договору об ипотеке, могут подавать необходимые документы в органы Росреестра.

Теперь при нотариальном удостоверении договора об ипотеке, договора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, стороны вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему такие договоры, для представления им заявления о госрегистрации таких договоров и иных документов в органы Росреестра. Через нотариуса они передают сторонам зарегистрированный договор или иные документы, подтверждающие регистрацию права.

Нотариус или помощник нотариуса также представляет заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нотариально удостоверенному договору об ипотеке.

Данные нововведения позволяют гражданину выбирать: то ли ему лично обращаться в органы регистрации за совершением определенных юридически значимых действий или опосредованно – через нотариуса и его помощника.

«Золотой Рог».