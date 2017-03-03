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Примсоцбанку исполняется 23 года

03 Марта 2017, 12:48 | Приморье

4 марта 2017 года крупнейший региональный банк Приморья отмечает 23 года с момента своего основания, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Очевидная динамика по всем направлениям развития Примсоцбанку с его обширной филиальной структурой в России в последние годы поставила перед кредитной организацией новые и более сложные задачи. На сегодняшний день Примсоцбанк имеет 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России – в Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях. В банке работает более 1700 квалифицированных сотрудников.

Примсоцбанк входит в тройку крупнейших банков Дальнего Востока. В рейтинге делового аналитического журнала «Профиль» Примсоцбанк занял 138 место среди крупнейших российских банков с положительной динамикой собственных средств.

По словам Дмитрий ЯРОВОГО, председателя Правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", особую благодарность в достижениях банка стоит выразить сотрудникам кредитной организации, чей высокий профессионализм и творческое отношение к делу способствует успешному развитию бизнеса.

Со дня создания цели Примсоцбанка не изменились - установить прочные взаимовыгодные партнерские отношения с клиентами, предоставляя им качественные и эффективные банковские продукты и услуги. Но масштаб операций и объем капитала увеличились многократно.

В канун дня рождения Примсоцбанк собирает вокруг себя все больше верных клиентов и друзей.

- За эти годы Примсоцбанк банк достиг значимых успехов. Клиенты выбирают Примсоцбанк за надежность, высокий уровень качества и соответствие самым высоким мировым стандартам, - поздравляет своего финансового партнера Татьяна КОНКО, генеральный директор ООО ТЭФ «ВЛАДИВОСТОКВНЕШТРАНС».

- Для нашей компании Примсоцбанк это надежность, высокий уровень качества и соответствие самым высоким мировым стандартам. Желаем успехов в сложной и ответственной работе, реализации самых амбициозных планов. Пусть индивидуальный подход к каждому клиенту и впредь остается вашей визитной карточкой. Благополучия, дальнейшего процветания, настойчивости и терпения в решении задач!» - высказывает сердечные поздравления руководству и всему дружному коллективу Примсоцбанка коллектив ООО «ТИС-Лоджистик» и генеральный директор Марат ГАЛЛЯМОВ.

«Успехов в сложной и ответственной работе, реализации самых амбициозных планов.

Пусть индивидуальный  подход  к  каждому   клиенту   и   впредь остается вашей визитной карточкой. Благополучия,  дальнейшего процветания, настойчивости и терпения в решении задач!» - искренно желает генеральный директор ООО «Джей Рус» Танмай ЧАКРАБАРТИ.

Издательская компания «Золотой Рог» присоединяется к поздравлениям и желает ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» успехов и процветания!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Примсоцбанк 



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