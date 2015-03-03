Банки начинают исход с Дальнего Востока?

Райффайзенбанк закрывает офисы в регионе из-за низкой доходности

Райффайзенбанк объявил о закрытии сети отделений на Дальнем Востоке.

Решение о закрытии коснется всех офисов банка на Дальнем Востоке - семь отделений в шести городах: Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск. Согласно утвержденному графику закрытие офисов планируется завершить к 1 сентября 2015 года.

Банк поясняет, что по результатам 2014 года доля доходов Дальневосточного филиала в бизнесе банка была незначительной и составила менее 1%. «Принимая во внимание относительно низкий потенциал Дальнего Востока с точки зрения развития клиентской базы, что не позволяет банку построить здесь эффективный бизнес достаточного масштаба, было принято решение закрыть сеть операционных офисов в этом регионе», - говорится в сообщении банка.

Бизнесмены из Приморья, опрошенные «Золотым Рогом», отмечают невнятную политику Райффайзенбанка в крае.

«Трудности работы с этим банком выявляются еще на стадии предварительного согласования. Решения принимаются очень долго», - отмечает гендиректор одной из местных компаний, рассматривавших вопрос кредитования в Райффайзенбанке.

Отметим, что Райффайзенбанк является одним из крупнейших кредиторов ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), что также утяжеляет кредитный портфель банка в ДФО.

Досье "Золотого Рога"

Имущество находящегося в стадии конкурсного производства «Амурметалла» (единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) будет выставлено на торги 27 марта по начальной цене 9,076 млрд рублей. Имущество завода выставляется единым лотом. В него входит незалоговое имущество и имущество, заложенное в пяти банках-кредиторах.

Председатель правления Райффайзенбанка Сергей МОНИН отмечает, что в текущих условиях банку очень важно оставаться эффективным и прибыльным. «В развитии сети продаж мы ориентируемся на города, в которых наши представительства демонстрируют достаточную рентабельность. В ближайшие годы мы также будем придерживаться этой стратегии и укреплять свои позиции в тех регионах, где мы можем наращивать объемы бизнеса с низким показателем риска», - сказал он.

«Райффайзенбанк прилагает все усилия, чтобы процесс закрытия сети в Дальневосточном регионе прошел максимально комфортно для клиентов. Все текущие операционные вопросы (в том числе перевод счетов и остатков в другие банки) клиенты - физические лица и индивидуальные предприниматели - смогут решить в отделениях в полном объеме, ограничения коснутся только оформления новых продуктов», - уточняет банк.

В данный момент решается вопрос о возможной продаже кредитного портфеля физических лиц и клиентов сегмента малого и микробизнеса. Данная категория клиентов сможет продолжить обслуживание своих кредитов в банке, которому Райффайзенбанк переуступит права требования в результате продажи портфелей, говорится в пресс-релизе.

Что касается корпоративных клиентов, то банк планирует продолжить сотрудничество с ними на дистанционной основе. Клиентам будет предложено открыть счета в филиале «Сибирский» в Новосибирске.

Досье "Золотого Рога"

Российский Райффайзенбанк входит в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI). Россия - крупнейший для группы рынок, Польша - второй, австрийский банк работает также на Украине.

Глава RBI Карл СЕВЕЛЬДА ранее сообщал, что Райффайзенбанк продолжит работать в России, ужесточив требования к заемщикам. «Сейчас мы хотим уменьшить присутствие в России на 20% за 3 года в эквиваленте евро из-за политической и макроэкономической ситуации. Это означает, что мы ужесточим критерии оценки заемщиков, уменьшим кредитование в некоторых областях», - сказал глава RBI.

Банковские эксперты считают, что в связи со сложной экономической ситуацией банки будут уделять большое внимание источникам снижения расходов.

«Действия Райффайзенбанка выглядят в этой ситуации логично: если конкретный банк не считает определенный регион для себя ключевым, имеет смысл пересмотреть свое присутствие в нем. Какие банки займут «освободившуюся» нишу, сложно сказать. Проще всего, наверное, будет увеличить свою долю на рынке тем банкам, которые уже присутствуют в регионе. Ввиду того, что иностранные инвесторы считают, что риски инвестирования в Россию очень высоки сейчас, мы не ожидаем массового появления новых иностранных инвесторов в российском банковском секторе», - говорит директор направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Наталья ЯЛОВСКАЯ.

Начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий ВАЩЕНКО и аналитик ИК «ФИНАМ» Антон СОРОКО солидарны с Яловской.

«В целом, это укладывается в рамки стандартной поведенческой модели западного бизнеса. Немногочисленных клиентов поделят госбанки и крупные частные банки», - говорит Георгий ВАЩЕНКО.

«Вполне логичное поведение для западного банка. Иностранные инвесторы, в том числе и институциональные, рассматривают сейчас Россию как зону повышенного риска, так что решение о сокращении части бизнеса в малопривлекательном регионе вполне укладывается в стратегию минимизации издержек. Особенно на фоне того, что западным «дочкам» не стоит рассчитывать на госпомощь, нужно решать проблемы замедления рынка собственными силами», - считает Антон Сороко.

Начальник аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий ФЕДЕНКОВ не видит тенденции ухода банков из регионов: «Все зависит от бизнес-модели банка и его персонального решения о целесообразности продолжения деятельности в том или ином регионе. Но в любом случае ни один регион, даже по политическим соображениям, не останется не охваченным банковскими услугами».

Председатель совета общероссийской общественной организации потребителей «ФинПотребСоюз» Игорь КОСТИКОВ отмечает, что многие банки, отнюдь не только с иностранным капиталом, приступили к оптимизации своей филиальной сети в связи с уменьшением доходности.

«Сеть - это достаточно дорогое удовольствие для банков. Сокращаются те подразделения, которые не соответствуют сегодня ожидаемому уровню доходности.

Активизации прихода азиатских банков я не ожидаю. Риски выросли, а для большинства банков, в том числе и азиатских, это сдерживающий фактор. Естественно, они должны будут дожидаться какой-то более определенной перспективы, а после этого уже принимать решение», - пояснил «Золотому Рогу» Игорь Костиков.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.