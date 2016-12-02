Сбербанк снижает ставки по ипотеке к Новому году

Сбербанк запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п., сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Новый диапазон базовых процентных ставок составит 11,5 - 13,0% годовых в рублях. Для заявок в рамках акции для застройщиков фиксированная процентная ставка снижена до 11,5% годовых. Срок действия «Новогоднего предложения» - до 31 января 2017 года.

Дополнительное снижение ставок на 0,5 п.п. также коснется специального предложения, которое распространяется на отдельные регионы России: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленобласть, Калининградская обл., Ростовская область, Татарстан, Челябинская область, Омская область, Новосибирская обл., Иркутская область, Республика Якутия, Чукотский АО, Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

В перечисленных территориях по продукту «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» ставки составят 11,0 – 12,5% годовых. В рамках «Новогоднего предложения» молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25% до 12,0% - в регионах со специальным условием и от 10,75% до 12,5% - в других регионах.

Заявку на специальное предложение в регионах можно будет подать до 28 февраля 2017 года.

Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».