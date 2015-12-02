Сбербанк запустил в Приморье акцию по ипотеке на вторичном рынке жилья

Заявки в рамках акции «Единая ставка» будут приниматься до 31 декабря 2015 года.

Минимальная ставка в рамках акции с условием применения «защищенного кредита» составляет 13,45%* годовых для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Для остальных категорий клиентов процентная ставка составляет 13,95%. Ставки действуют на все сроки кредитования от 12 месяцев до 30 лет при любом первоначальном взносе от 15%.

«Новое ипотечное предложение упрощено до единой ставки вне зависимости от первоначального взноса и срока кредитования, что позволило улучшить предложение для отдельных групп клиентов», – рассказывает Марина КОРОЛЕВА, начальник управления по работе с партнерами Приморского отделения Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Акция не распространяется на специальное предложение для молодых семей, в котором предусмотрены сниженные ставки от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации ипотеки, а также возможен первоначальный взнос от 15% для семей с детьми.

*Специальное предложение по акции «Единая ставка» при подаче кредитной заявки в период с 12.10.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно во всех подразделениях ПАО Сбербанк на территории РФ, ее соответствии условиям акции и одобрении Банком; действуют следующие процентные ставки по программе «Приобретение готового жилья» по кредитам в рублях (до и после регистрации ипотеки) при предоставлении документов, подтверждающих доход и трудовую занятость заемщика: для заемщиков, получающих заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, ставка составит 13,45% годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и 14,45% годовых без страхования; для всех остальных категорий заемщиков процентная ставка составит 13,95% годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и 14,95% годовых без страхования. При оформлении кредита без предоставления документов, подтверждающих доход и трудовую занятость заемщика, ставка по кредиту в рублях увеличивается на 0,5% годовых. Действие акции не распространяется на другие акции и специальные программы Сбербанка, в том числе на акцию для молодых семей и программу «Ипотека с государственной поддержкой».

Общие условия кредитования в рамках акции: минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита – не более 85% стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения (при оформлении кредита без предоставления документов о доходе и трудовой занятости заемщика сумма кредита – не более 50% и не более 15 млн рублей для кредитов на объекты, располагающиеся на территории гг. Москвы и Санкт-Петербурга, и 8 млн рублей для кредитов на прочие объекты). Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения (при оформлении кредита без предоставления документов о доходе и трудовой занятости заемщика первоначальный взнос – от 50%). Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Валюта кредита – рубли РФ. Дополнительные расходы – страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, страхование жизни и здоровья заемщика (в случае выбора заемщиком варианта оформления кредита со страховкой). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка.

Подробная информация – по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 или на сайте Банка www.sberbank.ru. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.