www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк запустил в Приморье акцию по ипотеке на вторичном рынке жилья

02 Декабря 2015, 10:36 | Приморье

Заявки в рамках акции «Единая ставка» будут приниматься до 31 декабря 2015 года.

Минимальная ставка в рамках акции с условием применения «защищенного кредита» составляет 13,45%* годовых для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Для остальных категорий клиентов процентная ставка составляет 13,95%. Ставки действуют на все сроки кредитования от 12 месяцев до 30 лет при любом первоначальном взносе от 15%.

«Новое ипотечное предложение упрощено до единой ставки вне зависимости от первоначального взноса и срока кредитования, что позволило улучшить предложение для отдельных групп клиентов», – рассказывает Марина КОРОЛЕВА, начальник управления по работе с партнерами Приморского отделения Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Акция не распространяется на специальное предложение для молодых семей, в котором предусмотрены сниженные ставки от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации ипотеки, а также возможен первоначальный взнос от 15% для семей с детьми.

*Специальное предложение по акции «Единая ставка» при подаче кредитной заявки в период с 12.10.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно во всех подразделениях ПАО Сбербанк на территории РФ, ее соответствии условиям акции и одобрении Банком; действуют следующие процентные ставки по программе «Приобретение готового жилья» по кредитам в рублях (до и после регистрации ипотеки) при предоставлении документов, подтверждающих доход и трудовую занятость заемщика: для заемщиков, получающих заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, ставка составит 13,45% годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и 14,45% годовых без страхования; для всех остальных категорий заемщиков процентная ставка составит 13,95% годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и 14,95% годовых без страхования. При оформлении кредита без предоставления документов, подтверждающих доход и трудовую занятость заемщика, ставка по кредиту в рублях увеличивается на 0,5% годовых. Действие акции не распространяется на другие акции и специальные программы Сбербанка, в том числе на акцию для молодых семей и программу «Ипотека с государственной поддержкой».

Общие условия кредитования в рамках акции: минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита – не более 85% стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения (при оформлении кредита без предоставления документов о доходе и трудовой занятости заемщика сумма кредита – не более 50% и не более 15 млн рублей для кредитов на объекты, располагающиеся на территории гг. Москвы и Санкт-Петербурга, и 8 млн рублей для кредитов на прочие объекты). Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения (при оформлении кредита без предоставления документов о доходе и трудовой занятости заемщика первоначальный взнос – от 50%). Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Валюта кредита – рубли РФ. Дополнительные расходы – страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, страхование жизни и здоровья заемщика (в случае выбора заемщиком варианта оформления кредита со страховкой). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка.

Подробная информация – по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 или на сайте Банка www.sberbank.ru. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: ипотека  сбербанк  жилье  акция 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru