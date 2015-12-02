Доллар за сто рублей? Почему бы и нет

На сегодняшний день действует упрощенная формула, с помощью которой можно рассчитать примерный курс рубля при разных ценах на нефть

В прошлом году курс доллара США к рублю вырос более чем на 75%, за 2015 год подорожал еще почти на 13%. И, возможно, это не предел, стоимость американской валюты может достигнуть 100 и более рублей. Какими будут последствия таких перепадов и как к этому подготовиться, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер», доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сергей ХЕСТАНОВ.

- Судя по падениям резервов РФ, до февраля-марта текущего года Центробанк пытался сдержать курс рубля, несмотря на то что нам говорили о «свободном плавании» национальной валюты, - рассказывает Сергей Хестанов. - Примерно в марте 2015 года политика ЦБ радикально изменилась: Центробанк действительно перестал поддерживать национальную валюту. Это видно по приостановлению падения и даже некоторому росту резервов. Последствий такой политики несколько.

Первое последствие заметили даже те, кто не интересуется макроэкономикой: скачки курса доллара по отношению к рублю выросли. Второе – выросли валютные резервы, это тоже можно было заметить. Третье следствие заметили в основном специалисты: за счет реального отпуска рубля наш федеральный бюджет автоматически стал настраиваться на цены на нефть.

На сегодняшний день действует упрощенная формула, с помощью которой можно рассчитать примерный курс рубля при разных ценах на нефть. Стоимость барреля нефти в рублях, чтобы сошелся российский бюджет, составляет 3200 рублей. Эту цифру делим на стоимость нефти марки Brent (в долларах, естественно) - и получаем курс рубля при заданной стоимости нефти. Чтобы иметь представление, что же сейчас происходит, можно в эту формулу подставить разные значения стоимости нефти и посмотреть, что будет с рублем.

- Почему Центробанк принял решение все-таки отпустить рубль и чем это грозит населению и бизнесу?

- Перед ЦБ стоял непростой выбор: девальвация рубля или дефицит бюджета. Дефицит бюджета означает задержку выплат зарплат бюджетникам: военным, полиции, врачам и т.д. И выбор пал на девальвацию рубля – это горькое лекарство, которое в нынешних условиях является практически единственным для государства, чтобы сбалансировать бюджет. Пока бюджет сбалансированный, контроль сохраняется. Как только бюджет уходит в дефицит более 10% процентов, это означает невыплаты зарплат бюджетникам. С точки зрения последствий государство выбрало меньшее зло.

На мой взгляд, этот выбор в нынешних условиях является конструктивным, поскольку позволяет избежать катастроф. Ближайшие 2-3 года основная стратегия, при помощи которой будут «лечить» дефицит бюджета, – девальвация. Для многих граждан это обратится снижением покупательской способности, но тем не менее эта стратегия бесплатна для самого бюджета.

- Каким будет курс рубля в ближайшее время?

- В ближайшее время, скорее всего, рубль немного ослабнет. Но это связано с тем, что выплаты по внешнему долгу неравномерны: в декабре выплаты возрастают, а в те месяцы, когда выплат больше, рубль «проседает». Но эти колебания носят спекулятивный характер.

- А в перспективе?

- Стратегически рубль будет также ослабевать как минимум на дефицит бюджета. Но это будет происходить, если нефть будет стабильна. Сейчас равновесие наблюдается в районе $47-53 за баррель, и мы к этому адаптировались. Но в первом квартале следующего года на рынок нефти вернется Иран, который был под эмбарго с 2012 года. Выход на рынок Ирана грозит обернуться дальнейшим снижением цен на нефть и, соответственно, падением рубля. Тем более Иран уже предупреждает, что будет бороться за свой рынок самыми жесткими способами, например при помощи демпинга.

Кроме того, существует еще одна предпосылка снижения стоимости нефти. Когда на рынок пришла так называемая «сланцевая нефть», цена упала со $100-110 за баррель до $47-53, то есть в два раза. Это особенность нефтяного рынка: он неэластичен. Об эластичном рынке можно говорить тогда, когда при небольшом изменении спроса и предложения немного меняется и цена. Неэластичный рынок характеризуется большим диапазоном изменения цены при малых изменениях спроса и предложения.

Соответственно, «сланцевая нефть» занимает всего 1,5% рынка нефти, но и этого хватило, чтобы цены упали. За год производители «сланцевой нефти» снизили ее себестоимость с $70 за баррель до $40-45. Некоторые сланцевые производители уже говорят о $28 за баррель. Эта обстановка говорит о том, что, весьма вероятно, цены на нефть будут снижаться, насколько – трудно сказать. Пессимистичная оценка – в два раза, оптимистичная – в полтора раза. При таких показателях можно говорить о 100 и более рублей за доллар.

- Что ожидает евро?

- У евро есть свои проблемы. Дело в том, что Штаты смягчали монетарную политику с 2008 года, а Европейский центральный банк начал смягчать политику только 9 марта текущего года. Таким образом, произошла «рассинхронизация». Смягчение монетарной политики ослабляет валюту, ужесточение – усиливает. Поэтому хранить в евро больше, чем вы собираетесь тратить в пределах года, бессмысленно. У евро есть хороший потенциал подешеветь к доллару.

- Как сохранить свои сбережения?

- Долгосрочные сбережения имеет смысл хранить в «твердых» валютах: доллар, возможно евро, юань и иена. Самый примитивный способ – банковский вклад, но доходность по валютным вкладам неинтересная. Более продвинутые могут приобрести евробонды. Доходность по евробондам крупных российских компаний (Сбербанк, ВТБ, «Газпром» и др.) достигает 7-10%. Единственное, не все евробонды можно приобрести на небольшую сумму, есть те, которые стоят и $100 тыс. Для еще более продвинутых есть структурные продукты. Сейчас, например, очень популярны структурные продукты со 100%-й защитой капитала.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.