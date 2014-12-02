Сбербанк предлагает вклады с повышенными ставками в рамках пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый». Это премиум-продукты для тех, кто привык к исключительному сервису и предпочитает, чтобы деньги работали вне зависимости от условий, сложившихся в экономике.

Сбербанк обновляет линейку продуктов премиум-класса, предлагая новые высокодоходные вклады1 для владельцев пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый». Эти инструменты предоставляют возможность сохранить сбережения и получить выгоду за счет повышенной процентной ставки. Новые вклады рассчитаны на тех, кому важна финансовая уверенность несмотря на волнения на внешнем и внутреннем рынках. Неудивительно, что возможность их открытия предоставляется Сбербанком именно сейчас. По данным Агентства по страхованию вкладов, на конец 2013 года на Сбербанк приходилось 46,7% всего российского рынка вкладов физических лиц2.

«Отвечая на доверие клиентов, Сбербанк продолжает развивать бизнес как в России, так и за рубежом. Мы предлагаем высококачественный сервис и новые услуги, разработанные в зависимости от меняющейся ситуации на финансовом рынке. Мы понимаем, что для состоятельных клиентов важно не только приумножить доход, но и иметь возможность в нужный момент получить необходимую финансовую услугу, например хеджировать риск изменения валютного курса», - подчеркнула Наталья ЦЫКАЛ, куратор блока «Розничный бизнес» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Фактически клиент может подобрать ту услугу, которая подходит именно для него. Линейка вкладов с повышенными ставками в рамках пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» предоставляет возможность сохранить и приумножить в текущих условиях сбережения и минимизировать риски потери собственных средств. Продукт может включать в себя, например, такие опции, как возможность пополнения вклада. Персональные клиентские менеджеры помогут подобрать наилучший вариант в рамках данных пакетных предложений, проконсультируют по особенностям каждого вклада, а также расскажут про преимущества выбранного пакетного предложения.

В рамках пакетов услуг «Сбербанк Премиум» и «Сбербанк Первый» есть возможность выбрать вклад с повышенными ставками в одной из двух основных иностранных валют – евро или доллар США. Это позволит не только получить доход, но и диверсифицировать свои вложения. Варианты вкладов валютной линейки отвечают запросам самых притязательных клиентов, можно выбрать вариант с возможностью пополнения вклада, а также возможностью снятия средств, как и в случае с рублевыми вкладами.

Чтобы открыть премиальный вклад с повышенными ставками, достаточно стать обладателем пакета услуг «Сбербанк Премьер» или «Сбербанк Первый». Оба пакета включают набор финансовых услуг и премиум-сервисов для тех, кто привык к эксклюзивному подходу. Чтобы их получить, достаточно разместить денежные средства в определенном размере в Сбербанке. В пакеты услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» включены также премиальные банковские карты MasterCard® и VISA® в рублях, долларах и евро, сберегательный счет с повышенными процентными ставками3, услуги по аренде сейфовых ячеек со скидкой, специальные курсы для валютно-обменных операций и операций с обезличенными металлическими счетами. Кроме финансовых услуг пакет включает ряд нефинансовых сервисов для тех, кто ценит свое время и привык к определенному качеству жизни, - это и карта Priority Pass4 для комфортного ожидания в аэропорту, и специальные программы страхования5 для клиента и его семьи, услуга консьерж-сервиса и многое другое. Наполнение и формат обслуживания для каждого пакета услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» различные. Однако в обоих случаях Вам обеспечен комплекс финансовых инструментов, предоставляющих возможность сохранить и преумножить Ваши средства, а также высококачественный сервис.

«Сегодня 18 тыс. дальневосточников являются клиентами «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый», – отмечает Наталья Цыкал. - Ежегодно количество клиентов по данным направлениям обслуживания прирастает более чем на 30%».

Более подробную информацию по пакетам услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» можно узнать в удобное для Вас время у индивидуального клиентского менеджера или позвонив по выделенной линии 8 800 333 22 33 (по пакету услуг «Сбербанк Первый»).

1) По сравнению со стандартными вкладами Сбербанка.

2) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», Обзор рынка вкладов физических лиц за 2013 год, https://www.asv.org.ru/upload/iblock/c1f/awjbm%20wjilp%20arfdufa_2013_eik.pdf.

3) По сравнению с процентными ставками по сберегательному счету, открываемому в Сбербанке без оформления пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый».

4) Карта Prioriy Pass является продуктом компании PRIORITY PASS LIMITED, Лондон, Великобритания (рег. No. 02728518), www.prioritypass.com/ru.

5) Услуги по страхованию оказываются ОАО СК «АЛЬЯНС», зарегистрированным по адресу: 115184, Москва,Озерковская наб., д. 30. Лицензия ФСФР С №0290 77 от 28.12.2011 г., www.allianz.ru.

Пакеты услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» - это комплексы (пакеты) продуктов и услуг, предоставляемых клиентам Сбербанка, заключившим договоры об обслуживании тарифного плана «Сбербанк Премьер» или тарифного плана «Сбербанк Первый» в отделениях Сбербанка, применяющих модель обслуживания «Сбербанк Премьер» или «Сбербанк Первый».

Процентные ставки по вкладам «Лидер Пополняй» и «Лидер Управляй» выше по сравнению с процентными ставками по вкладам «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», открываемым в отделении Сбербанка, по вкладам, открываемым дистанционно («СохраняйОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), а также по вкладам «Особый Пополняй», «Особый Управляй» и «Премьер Сохраняй», открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер».

Процентные ставки по вкладам «Особый Пополняй» и «Особый Управляй» выше по сравнению с процентными ставками по вкладам «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», открываемым в отделении Сбербанка, по вкладам, открываемым дистанционно («СохраняйОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»).

Подробную информацию об условиях пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» уточняйте по номерам 8 800 555 02 55, 8 800 333 22 33 или на сайтах www.sberbank.ru и www.sberbank1.ru. Оформление пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» доступно клиентам Сбербанка, за исключением клиентов Северо-Западного банка Сбербанка.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.