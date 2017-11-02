Замахнулись на два миллиона

В Приморье растут и спрос на ипотеку, и средняя сумма ипотечного займа

Чаще всего приморцы оформляют ипотеку в размере двух миллионов рублей. Продолжающая понемногу снижаться ключевая ставка ЦБ РФ снизила сегодня и процент по ипотеке в стране до максимально низких 9,5 процентных пункта, в то время как средняя ставка, которую на этот финансовый продукт предлагали банки приморцам, в течение августа нынешнего года находится на уровне 10,25%, тогда как годом ранее она была 12,99%.

Благодаря значительной либерализации условий ипотека в Приморье по объему выдач заметно выросла к показателям прошлого года - на 17%, по данным www.cbr.ru на 1 сентября 2017 года.

Ипотечный рост

Констатируя наметившиеся тенденции, начальник управления ипотеки Примсоцбанка Илья ТКАЧУК указывает на высокую конкуренцию на рынке ипотечного кредитования и желание банков захватить большую долю рынка, которым способствуют смягчение условий предоставления ипотечных кредитов. Банки в погоне за клиентом предлагают заемщикам более выгодные программы кредитования. Также этому способствует улучшение экономической ситуации в стране и снижение ключевой ставки, которая за 9 месяцев 2017 года снижалась четыре раза, что позволило банкам значительно уменьшить размер процентных ставок по ипотечным кредитам. Так, в Примсоцбанке в 2017 году выдали в 1,67 раза больше ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Розничный бизнес ВТБ уже трижды улучшал условия по своим ипотечным продуктам с начала этого года.

Начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ также замечает, что спрос на ипотеку в банке с начала 2017 года вырос на 47% по отношению к этому же периоду 2016 г., а средняя сумма кредитов - на 30%.

Снижение процентной ставки закономерно повлияло на рост сумм кредитов. Заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ говорит, что сегодня средняя сумма ипотечного кредита составляет 3 млн рублей.

Анализируя статистические данные по выданным кредитам в Дальневосточном банке, Вячеслав Тогобицкий приводит следующие цифры: «Средняя сумма кредитов на покупку квартиры на первичном/вторичном рынке жилья и на участие в долевом строительстве сегодня составляет 2,6 млн рублей. Для приобретение дома с земельным участком клиенты банка традиционно берут кредит на большие суммы - на уровне 3,5млн рублей».

В Примсоцбанке подсчитали, что на сегодняшний день средняя сумма ипотечного кредита приморца равна 1,6 млн рублей на срок кредитования не менее 10 лет.

Операторы ипотечного рынка лишь подтверждают данные Банка России: средний срок кредита на покупку жилья в Приморье составляет 15 лет. Менее чем на 10 лет приморцы ипотечный кредит оформляют за редким исключением.

Вторичка дешевле

Вторичное жилье по-прежнему остается в лидерах предпочтений наших земляков. Стоимость квартир на вторичном рынке в Приморье гораздо ниже, чем заоблачные предложения аналогичной площади в новострое. Именно поэтому, по наблюдениям Ильи Ткачука, несмотря на то что размер процентных ставок на кредитование первичного рынка ниже, чем на ипотеку по вторичному рынку, большинство клиентов отдают предпочтение приобретению недвижимости на вторичном рынке.

Вячеслав Тогобицкий также рассказывает, что по итогам прошедших 9 месяцев 2017 года сохранилась привычная структура спроса на ипотечные программы - наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают кредиты на приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынке (69% от общего объема выдач); следующие в списке - кредиты на приобретение дома с земельным участком, закрывают рейтинг кредиты на участие в долевом строительстве жилья (5% от объема выдач).

В приморском отделении одного из банков также отмечают подобный настрой клиентов. Наиболее востребованной в этом году в крае стала программа «Приобретение готового жилья» - покупка квартир и домов на вторичном рынке, такой кредит можно оформить от 8,9%. Ощутимо сниженную ставку банк предлагает на строящееся жилье - от 7,4%.

По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, в рамках стандартных программ ставка была снижена и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования. При этом кредит на покупку готового жилья можно оформить по ставке от 9,5%, новостройки – от 9,7%.

В Россельхозбанке минимальная ставка ипотеки составляет от 9% годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1%.

Газпромбанк предлагает клиентам одну из наиболее развернутых программ для недвижимости вторичного рынка. Здесь кредитуют приобретение и квартир, и таунхауса, и доли в праве собственности на квартиру, и даже гаража или машино-места в подземном паркинге жилого дома или в отдельно стоящем гаражном комплексе с оформленным правом собственности у юридического лица (первичного собственника) и т. д. Первоначальный взнос от 10 % по ипотеке может быть снижен за счет предоставления сертификата на материнский капитал и составить в итоге 5 %. Кстати, при оформлении покупки объектов первичного рынка у партнеров банка процентная ставка в течение льготного периода, определяемого банком, снижается.

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Как показывает практика, минимальные ставки действуют относительно специализированных программ. В их числе и «Военная ипотека». «Примсоцбанк» является одним из основных партнеров АО «АИЖК», которое предоставляет государственные ипотечные программы, в том числе и программу кредитования «Военная ипотека». Предлагаемые условия по данной программе - 9 % годовых, максимальная сумма кредита составляет 2410000 рублей, но она может быть увеличена по решению клиента на оставшуюся сумму после оплаты первоначального взноса в размере не более 600 000 рублей», - уточняет Илья Ткачук.

В Группе ВТБ размер ипотечного займа для военнослужащих составляет до 2,29 млн рублей. По словам Александра Вялкова, по итогам 2016 года средняя стоимость квартиры, оформляемой по программе «Ипотека для военных», увеличилась и составила 3,3 млн рублей. Средний размер первоначального взноса вырос до 1,5 млн рублей. В большинстве случаев военнослужащие предпочитают брать ипотеку на готовое жилье. По-прежнему наибольшим спросом у военных пользуются двухкомнатные квартиры, при этом средний метраж увеличился более чем на 5%, сейчас размер средней квартиры составляет 60 кв. м.

В стройном ряду специализированных кредитов с низкой ставкой - рефинансирование ипотеки, которое в нынешнем году стало настоящим драйвером. Например, в Дальневосточном банке в общем объеме выданных ипотечных кредитов рефинансируемые составили 21 % .

В Примсоцбанке такой продукт предполагает ставку 9% годовых, уменьшение либо увеличение срока кредитования, а также опцию по программе «Назначь свою ставку», что позволяет клиенту снизить ставку на 0,5 -3 процентных пункта.

Александр Вялков поясняет, что в программе рефинансирования ипотеки в ВТБ могут участвовать не только заемщики сторонних банков, но и клиенты Группы ВТБ, у которых уже оформлены права собственности на приобретаемый объект недвижимости. Рефинансирование осуществляется по ставке от 9,7% годовых, срок кредита - до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 30 млн рублей, минимальная - от 600 тыс. рублей.

Отметим, что рефинансирование - процедура не из легких. Фактически - второе кредитование с предоставлением полного пакета документов. Хватит ли у вас сил и желания проделать «кредитный» путь еще раз?

Яна МАЛЬЦЕВА.