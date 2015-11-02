Жителей Приморья призывают подумать о пенсии

Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов о выборе управляющей компании и вашей будущей пенсии

Согласно пенсионному законодательству трудовая пенсия каждого россиянина трансформируется в два вида: страховую и накопительную. Страховая часть зависит от величины зарплаты, стажа работы, возраста выхода на пенсию и размера индексации пенсий, ежегодно определяемого правительством, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На размер же накопительной части влияют сумма страховых взносов, уплаченных в пользу работника от его официальной заработной платы, то есть та же величина зарплаты, срок, в течение которого уплачиваются взносы, и доход от их инвестирования, который зависит от рыночных условий и мастерства управляющего. Эту накопительную часть и принято называть пенсионными накоплениями. И еще немаловажный факт: накопительная часть пенсии доступна лицам моложе 1967 года рождения. Каждый работник до 31 декабря 2015 года может выделить из своих пенсионных отчислений взносы на накопительную часть и формировать ее либо в государственном, либо в частном пенсионном фонде.

Средства накопительной части вашей будущей пенсии фиксируются на вашем индивидуальном специальном счете в ПФР или НПФ в зависимости от вашего выбора.

О том, как уже сейчас можно распорядиться накопительной частью своей будущей пенсии, рассказывает наш эксперт, директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр ПОПОВ.

- Какие существуют способы инвестировать (то есть по желанию перевести) накопительную часть своей пенсии?

- Есть три варианта. Пенсионные накопления можно доверить негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или формировать в государственном Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР). Граждане, формирующие накопления в ПФР, могут выбрать, какой управляющей компании доверить средства - частной управляющей компании (УК) или же оставить право распоряжения ими государственной управляющей компании, которой является ВЭБ. Клиенты НПФ не могут самостоятельно выбирать управляющую компанию, это дело самого НПФ.

- В чем разница между инвестированием накопительной части пенсии частной управляющей компанией, НПФом и государственной управляющей компанией (ГУК)?

- Значительной разницы нет. И ГУК, и НПФ управляют вашими деньгами, инвестируют их в ценные бумаги (только в те, что разрешены Минфином и ЦБ), и их деятельность регулируется законодательными актами. Есть разница в самих инструментах и в сроках инвестирования. У нас с частными управляющими разные цели и разные инструменты инвестирования. Подавляющее большинство управляющих использует акции, которых у нас нет. Ограничения по нашей инвестиционной декларации жестче, чем у частных управляющих компаний. Если у негосударственных УК или НПФ цель - доходность, то у нас - сохранность пенсионных накоплений. Но даже с учетом этого мы демонстрируем достойный результат.

Что касается сроков, то, к сожалению, не всякий НПФ может спрогнозировать срок своих инвестиций, он не застрахован от ухода клиентов в другой фонд. Мы - ГУК - как были, так пока и остаемся единственным по-настоящему долгосрочным инвестором на этом рынке. Даже в современных непростых условиях правильное управление средствами позволяет нам инвестировать на длинные сроки. Кроме того, мы инвестируем наш инвестдоход от прошлых вложений. Учитывая значительные объемы нашего портфеля (1,9 трлн рублей), абсолютные размеры инвестдохода тоже весьма велики.

- Как выбрать инвестиционный портфель ГУК?

- Для того чтобы перевести пенсионные накопления в одну из управляющих компаний, в том числе ГУК, достаточно подать соответствующее заявление либо лично (или через доверенное лицо) в любом отделении Пенсионного фонда России (ПФР), либо по почте или с курьером, либо в форме электронного документа через портал www.gosuslugi.ru. Что касается перевода пенсионных накоплений в НПФ, то помимо подачи заявления в ПФР требуется заключение договора непосредственно с самим НПФ. Для выбора ГУК этого не требуется.

- Тем не менее в последние два года и на следующий 2016 год правительство приняло решение о продлении заморозки пенсионных накоплений. Некоторые будущие пенсионеры рассуждают так: «Какой смысл распоряжаться накопительной частью пенсии, если все равно ее заберет государство?».

- Действительно, заморозка продлится и на 2016 год. Но давайте не будем забывать, что пенсия - это проект не на этот и не на следующий год. Пенсия - это долгосрочный проект, думать о котором, однако, нужно уже сегодня. Можно сколь угодно скептически относиться к нынешним изменениям пенсионной системы в нашей стране, однако если смотреть на долгую перспективу, реальные результаты ее мы увидим только через 15-20 лет. Именно тогда, когда нынешние активные работающие граждане выйдут на пенсию. Поэтому так важно уже сейчас определиться с накопительной частью. Я считаю, что накопительную часть надо оставлять. Есть один главный принцип управления сбережениями - диверсификация. Он означает, что нельзя все складывать в одну корзину. Чем больше вы используете способов сбережения, тем меньше риск все потерять. И больше шанс увеличить накопления.

- Сколько денег сейчас находится в Управляющей компании Внешэкономбанка и каковы результаты инвестирования по этому году?

- По состоянию на начало осени 2015 года суммарный объем средств под управлением ГУК составляет 1,9 трлн рублей, его доход за девять месяцев 2015 года составил почти 166 млрд рублей. Ранее, по итогам первых шести месяцев 2015 года, Внешэкономбанк обеспечил доходность средств пенсионных накоплений граждан на уровне 12,2% по расширенному портфелю и 17,4% по портфелю государственных ценных бумаг, т.е. показал доходность выше среднего для НПФ значения. Инфляция в годовом выражении на тот момент составила 15,3%.

Подводить окончательные итоги текущего года пока рано, тем не менее точно могу сказать: при исключении резких негативных факторов на ближайшее время доходность ГУК будет сопоставима с уровнем годовой инфляции.

- Кто из будущих пенсионеров считается «молчуном»?

- Если вы никогда не распоряжались накопительной частью своей пенсии, не писали заявления о выборе управляющего накоплениями, то вы - «молчун». В настоящее время накопительная часть вашей трудовой пенсии - 6% вашей зарплаты - по умолчанию находится в доверительном управлении ГУК ВЭБа, в расширенном инвестиционном портфеле.

«Молчунов» не следует считать необразованными или неопределившимися инвесторами.

Вполне возможно, что будущий пенсионер подумал и решил, что накопительную часть своей пенсии он отдаст в распоряжение ГУК. Это тоже его выбор. Но и в этом случае, если вы «осознанный молчун» и хотите сохранить накопительный компонент пенсии, вам необходимо об этом заявить до 31 декабря 2015 года.

- Значительная часть активов ГУКа - это деньги «молчунов», верно?

- К настоящему моменту уже почти миллион человек выбрали в качестве управляющей компании именно ВЭБ. Из них 600 тыс. российских граждан осознанно выбрали расширенный портфель ВЭБа, еще более 300 тыс. человек - портфель госбумаг. На счетах этих граждан сейчас находятся порядка 40-50 млрд рублей. Остальные клиенты ВЭБа - «молчуны».

- Сейчас многие обсуждают финансовую грамотность населения, вернее - ее недостаточный уровень. Сколько, по-вашему, еще понадобится времени для подобного обучения нашего населения?

- В США, например, система накопительных пенсий работает с 70-х годов, а в ней сейчас участвует лишь около 50% населения. Так что не будем идеализировать другие страны. Давайте просто здесь и сейчас начнем вместе финансово образовывать себя и своих детей.

Нынешние процессы - это прямой путь к росту финансовой грамотности населения, когда будущие пенсионеры уже сейчас могут позаботиться о собственном будущем.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.