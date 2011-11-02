Студенты и преподаватели ДВФУ теперь получают зарплаты и стипендии на карты Сбербанка

Договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта заключили Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Сбербанк России, сообщила пресс-служба Приморского отделения Сбербанка. Коллектив ДВФУ получил банковские карты Сбербанка, на которые уже зачислены денежные средства - зарплаты и стипендии. Это позволит коллективу университета пользоваться широким спектром современных банковских услуг, доступных в любой точке мира.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом, которое, я надеюсь, будет выгодным для обеих сторон, - комментирует управляющий Приморским отделением Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА. - Для нас ДВФУ сегодня является значимым клиентом, это почетно и перспективно. С другой стороны, думаю, что и для ДВФУ как одного из ведущих университетов России и стран АТР, ставящего перед собой глобальные задачи, важно иметь в качестве партнера крупнейший банк страны с его большими возможностями, широкой розничной сетью и высокой степенью надежности».

«Дальневосточный федеральный университет - один из крупнейших российских вузов, и потому справедливо, что договор по новому зарплатному проекту мы заключили с ведущим российским банком. В помощь преподавателям, сотрудникам и студентам ДВФУ - развитая сеть банкоматов, где они смогут оперативно снимать денежные средства с карт, а также отделений Сбербанка, где можно получить консультации специалистов», - отмечает ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.