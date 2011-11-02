Номос-Региобанк открывает кредитки без оплаты годового обслуживания

До 16 апреля в Номос-Региобанке можно открыть международную кредитную карту Visa Classic без оплаты годового обслуживания, которое обычно обходится в 800 рублей. Grace - период карты - 50 календарных дней, в течение которого ставка за пользование кредитом не начисляется. Максимальный размер лимита - до 300 тыс. рублей, или до $12 тыс.