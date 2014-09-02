Сбербанк помогает разобраться в тонкостях ВЭД и валютного контроля

В условиях масштабной глобализации мировой экономики государственные границы становятся невидимыми для бизнеса, и хозяйственные связи приобретают интернациональный характер. Россия активно расширяет горизонты своей внешнеэкономической деятельности, о чем свидетельствуют регулярные визиты отечественных лидеров в Китай и последний саммит стран БРИКС.

География и объем внешнеторговых операций постоянно растут. По данным Центрального Банка РФ (www.cbr.ru), за первое полугодие 2014 года показатель Торгового баланса составил $105,2 млрд, что на $13,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при вступлении во внешнеэкономические отношения мало кто знает, что это накладывает на их участников дополнительные требования и обязанности, к числу которых относятся требования по соблюдению валютного законодательства.

Сбербанк помогает представителям бизнеса не запутаться в формальностях, предоставляя консалтинговые услуги по ВЭД и валютному контролю. Получить помощь в оформлении сделок и консультацию в Сбербанке могут представители любого сегмента бизнеса. Причем Сбербанк оказывает подобные услуги не только собственным клиентам, но и консультирует компании, у который счета открыты и в других банках.

Совет специалиста

Внешнеэкономическая деятельность начинается от проекта договора и заканчивается оплатой за поставленную продукцию или ее поставкой. На любом из этих этапов могут скрываться подводные камни, которые, в свою очередь, могут сильно навредить бюджету и, что немаловажно, репутации. Зачастую небольшие компании, желая сэкономить, предпочитают оценить контракт силами собственных юристов. Однако если опыта в подобном анализе недостаточно, есть риск не заметить подводных камней в прописанных в документе условиях. Специалисты Сбербанка могут оперативно оценить условия контракта по сделке и выдать свое заключение с важными пометками и рекомендациями. Специалисты консалтингового центра помогут прописать в контракте условия и способы расчетов, минимизирующие риски неисполнения иностранным контрагентом своих обязательств по сделке.

Кроме того, Сбербанк, при необходимости, предоставляет консультации по вопросам применения валютного законодательства и порядку проведения валютных операций на протяжении всех этапов реализации сделки с иностранным контрагентом. Свежий профессиональный взгляд позволяет уловить даже малейшие нюансы во взаимоотношениях фирмы с ее партнерами и контрагентами. И главная цель здесь - сделать эти отношения максимально эффективными и взаимовыгодными.

Все эти и многие другие консультационные услуги клиент может получить как непосредственно в офисе, придя в отделение Сбербанка, так и используя электронные системы дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка: "Сбербанк Бизнес Онлайн" или АС "Клиент-Сбербанк".*

Сделка "под ключ"

Помимо экспертизы внешнеэкономического контракта, Сбербанк предоставляет услуги по оформлению документов валютного контроля. Можно заказать каждую услугу по отдельности или комплекс услуг. Например, опция "Обслуживание внешнеэкономической сделки "Под ключ", которая будет доступна клиентам уже в сентябре, подразумевает, что банк осуществляет мониторинг необходимости оформления документов валютного контроля например, Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах и пр., а затем последующее их оформление и подписание.

"Таким образом, во-первых, клиент минимизирует риск возникновения штрафных санкций за несвоевременно представленные в банк документы валютного контроля, во-вторых, у клиента может отпасть необходимость содержания в штате специалиста по внешнеэкономической деятельности. Для организации собственного отдела ВЭД вам придется: тратить время на поиск специалистов, нести расходы на организацию рабочих мест, зарплату и налоги. Передача этого функционала специалистам банка позволит нашим клиентам заниматься бизнесом, а не тратить время и силы на банк, паспорта сделок и другие документы, - отмечает заместитель управляющего Приморским отделением ОАО "Сбербанк России" Елена БАКЛАНОВА.

Семинары по ВЭД

Специалисты Сбербанка ежедневно обрабатывают огромный массив информации, готовя документы для нескольких тысяч сделок в день по всей России. Они готовы поделиться своим опытом, поэтому Сбербанк проводит на регулярной основе семинары, где рассказывает об изменениях и особенностях применения валютного законодательства, возможных нарушениях и применяемых штрафных санкциях, особенностях составления внешнеэкономических контрактов.

Семинары проходят в режиме мастер-класса. На них сотрудники крупнейшей российской кредитной организации рассказывают, на какие детали в оформлении документов необходимо обращать внимание, как разрешать возможные споры с контрагентами, как трактовать те или иные формулировки в документах регулятора, а так же помогают заполнить бланки документов валютного контроля на месте.

Семинары, проводимые специалистами Сбербанка, позволяют сотрудникам компании, отвечающим за реализацию сделок с иностранными контрагентами, быть в курсе изменений валютного законодательства и избежать спорных ситуаций и ошибок, которые могут привести к немалым штрафам. Предоставляется также услуга по проведению индивидуальных семинаров на любую интересующую компанию тему, связанную с осуществлением ВЭД и валютным контролем.

Цена вопроса

Цены на консалтинговые услуги Сбербанка весьма демократичны, поэтому по карману даже представителям микро-бизнеса. Желание сэкономить на формальностях может стоить в десятки раз больше. Сбербанк помогает не только предотвратить нарушение, но и разрешить спорную ситуацию, так как предоставляет письменный результат оказания услуги своим клиентам. Это заключение может быть предоставлено в органы Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Росфиннадзора.

Таким образом, в условиях глобализации Сбербанк оказывает максимально возможную поддержку российскому бизнесу и помогает ему быстро и безболезненно приспособиться к постоянно меняющимся реалиям как на внешнеэкономической арене, так и в российском законодательстве.

С условиями предоставления консалтинговых услуг и тарифами можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе "Обслуживание ВЭД и валютный контроль", более детальную информацию получить по телефону во Владивостоке: (423) 242-66-38.

*Дополнительную информацию об электронных системах дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес Онлайн" и АС "Клиент-Сбербанк" уточняйте на сайте банка http://www.sberbank.ru

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