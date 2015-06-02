Время оптимальных решений

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Расчетно-кассовое обслуживание активно развивается в ответ на растущие потребности клиентов и переходит в эффективный «расчетный бизнес»
Сегодня расчетно-кассовое обслуживание активно развивается в ответ на растущие потребности клиентов и трансформируется в эффективный «расчетный бизнес».
«Обслуживание расчетов в современном банке давно уже вышло за границы оформления простых платежных поручений и выписок, - говорит начальник управления малого и среднего бизнеса ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Сергей СМОЛЯКОВ. - В ответ на рыночный спрос расчетный бизнес постоянно прирастает новыми услугами. Сегодня Промсвязьбанк предлагает целый комплекс инструментов для оптимального управления денежными потоками компаний малого и среднего бизнеса».
О том, как качественный расчетный сервис способствует повышению эффективности бизнеса компаний в целом, Сергей Смоляков рассказал в интервью «Золотому Рогу».
- Сергей Александрович, давайте сразу обозначим, что мы понимаем под расчетно-кассовым обслуживанием?
- К расчетно-кассовому обслуживанию относятся те продукты, которые не несут кредитного риска и связаны с проведением операций по счетам клиентов. Это, прежде всего, обслуживание платежей, валютная конвертация, валютный контроль, размещение временно свободных денежных средств компании и многое другое. Наша задача - обеспечить клиенту высокую скорость оборота средств и возможность дополнительного контроля над своими счетами и расходными операциями. Благодаря правильно подобранным расчетным продуктам клиент может получать дополнительный доход от использования собственных денежных средств и снизить потребность бизнеса в кредитовании оборотного капитала.
- В текущих экономических условиях банк наверняка отмечает рост интереса предприятий малого и среднего бизнеса к расчетным продуктам?
- Вы правы. Услуги расчетного бизнеса отлично работают как раз в кризисный период, когда предприниматели начинают оптимизировать внутренние процессы, сокращать издержки и искать дополнительные источники доходов. Банк с помощью расчетных услуг решает часть этих вопросов. И сегодня предприниматели понимают, что если они не будут заниматься эффективностью внутренних бизнес-процессов своей компании, то вскоре просто не выдержат давления рисков, расходов и конкурентов и уйдут с рынка. Расчетные продукты - это и есть эффективность. Все, кто ими уже пользуется, довольно успешны даже в нынешних условиях.
- Какие программы расчетно-кассового обслуживания (РКО) Промсвязьбанка для предприятий малого и среднего бизнеса вы можете отметить как наиболее перспективные и эффективные?
- На самом деле, все. Каждая программа обслуживания разработана с учетом финансовой активности и специфики бизнеса наших клиентов. Необходимо правильно оценить потребности компании, чтобы выбрать максимально соответствующую ей программу РКО. Для тех, чей бизнес, а с ним и количество платежей постоянно растут, мы разработали программу «Бизнес 24х7» с возможностью круглосуточно осуществлять платежи и низкой стоимостью платежных поручений. Участникам внешнеэкономической деятельности подойдет программа «Бизнес без границ». В рамках этой программы клиент бесплатно получит паспорт валютной сделки в день обращения в банк, сможет бесплатно открывать счета в иностранной валюте и совершать срочные валютные переводы без комиссии, а также своевременно получать консультации и профессиональную помощь менеджеров по валютному контролю. Компании торговой сферы и сферы услуг часто используют программу, которая позволяет им сдавать крупные суммы наличными для зачисления на расчетный счет по минимальному тарифу.
Очень удобна услуга «ФотоСчет»: вы просто фотографируете бумажный счет, а Промсвязьбанк сам готовит за вас платежное поручение в интернет-банке. Любой новый клиент может самостоятельно, без визита в офис банка зарезервировать счет и моментальные получить его реквизиты при помощи интернет-банка PSB On-Line, а в качестве подарка получит сертификат на рекламу в интернете от нашего партнера - компании Google.
- К слову о дистанционных услугах: интернет-банк Промсвязьбанка для юридических лиц PSB On-Line признан одним из лучших по итогам 2014 года.
- PSB On-Line - это собственная разработка Промсвязьбанка и основа автоматизации всех транзакций наших клиентов. Банк приложил максимум усилий для того, чтобы система значительно экономила время и усилия, что особенно актуально для клиентов малого и среднего бизнеса. То, что эксперты высоко оценили наш интернет-банк, безусловно, приятно. В российском рейтинге Business Internet Banking Rank 2014 система PSB-Online названа лучшей с точки зрения эффективности.
Как одну из сильных сторон нашего интернет-банка клиенты отмечают такую актуальную на сегодня функцию, как его совместимость с разными версиями браузеров и операционных систем.
- И последний вопрос: на фоне общего негативного тренда в банковском кредитовании Промсвязьбанк сегодня делает ставку именно на транзакционный бизнес?
- Да. Мы видим рост популярности транзакционных услуг, и это абсолютно оправданно. На фоне постоянного усложнения бизнес-процессов клиентам требуются новые, более эффективные инструменты, и Промсвязьбанк готов их предоставить. Мы стремимся стать для предпринимателей банком-партнером, которому можно доверить организацию расчетов и быть уверенным в качественном и высокотехнологичном сервисе. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 3251. На правах рекламы.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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