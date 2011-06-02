Ипотечный центр Примсоцбанка будет работать по субботам

Примсоцбанк продлевает режим работы ипотечного центра во Владивостоке. Теперь клиенты банка могут оформить ипотеку или проконсультироваться по вопросам приобретения недвижимости в субботние дни.

«В связи с растущим спросом на ипотечные кредиты Примсоцбанка мы решили продлить рабочую неделю ипотечного центра, который располагается в Головном офисе, - комментирует Мария Воробьева, заместитель начальника управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“. - Наша главная особенность, в первую очередь интересующая клиентов, - это широкая линейка ипотечных кредитов. Всего их 17, что обеспечивает выбор оптимальных условий буквально каждому! Дополнительно Примсоцбанк готов предложить такие сервисы как „консультация риэлтора“, „деньги в день сделки“, услуга „Межгород“. Решение о кредитовании мы принимаем в течение двух рабочих дней, при этом персональный менеджер помогает клиенту на всех этапах приобретения недвижимости».

Преимущества ипотечных программ Примсоцбанка: перерасчет суммы ежемесячных платежей при досрочном погашении; длительный срок кредитования; подтверждение клиентом доходов по официальным документам (справка 2-НДФЛ) и по форме банка.

Время работы Ипотечного центра Примсоцбанка по субботам: с 10 до 16 часов; адрес: г. Владивосток, Партизанский просп., 44; тел.: 42-42-42.

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (г. Владивосток)

Тел.: (4232) 42-42-42 доб. 417, 210, 328.

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