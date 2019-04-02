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"Примтеплоэнерго" хочет занять очередной миллиард
В начале 2018 г. компания уже объявляла подобный аукцион
на открытие кредита. Аукцион привлек тогда лишь одного участника
КГУП «Примтеплоэнерго» 19 апреля планирует провести аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии на 1 млрд рублей. Предприятие намерено привлечь средства для финансирования текущей деятельности и погашения кредиторской задолженности, сообщает газета «Золотой Рог».
Согласно аукционной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 118,297 млн рублей. Кредитная линия должна быть открыта на срок до 30 июня 2020 года.
«Примтеплоэнерго» в начале 2018 года привлекало кредит на 1 млрд рублей в Альфа-банке, выступившем единственным участником аукциона, проведенного предприятием. Контракт был заключен по начальной (максимальной) цене контракта 226,667 млн рублей, исходя из ставки 11,33% годовых.
Досье газеты «Золотой Рог»
В состав «Примтеплоэнерго» входят 9 филиалов, обслуживающих большую часть территории региона. Предприятие эксплуатирует около 560 котельных, обеспечивает теплом 31 муниципальное образование Приморья.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта "Примтеплоэнерго".
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