Как построить свой финансовый дом

Сбербанк предлагает новую услугу «Персональное финансовое планирование» в рамках премиального формата обслуживания «Сбербанк Премьер». Данная услуга помогает подобрать индивидуальную финансовую стратегию, которая позволяет сохранить и приумножить накопленные средства.

Формат «Сбербанк Премьер» удобен тем, что к каждому клиенту прикрепляется персональный менеджер, к которому можно обратиться по любому финансовому вопросу. Также клиенту предлагается ряд премиальных продуктов и услуг, отличающихся повышенной доходностью и эксклюзивностью по сравнению с обычной продуктовой линейкой. Одна из основных услуг данного формата – персональное финансовое планирование.

Составить персональный финансовый план при помощи сотрудников Сбербанка удалось и корр. «ЗР». При составлении плана оценивается текущее финансовое состояние (активы и обязательства, доходы и расходы), определяется цель и риск-профиль клиента (его отношение к риску). Другими словами, при помощи персонального менеджера клиент оценивает свои возможности, определяет цель и время на ее достижение, а далее рассматривает варианты реализации поставленной задачи. При этом цели клиента представляются как финансовый дом, в котором фундаментом является страхование и защита от рисков, финансовые резервы на непредвиденный случай, стенами - накопления, вклады, счета, банковские карты, сберегательные сертификаты, займы и кредитные карты, а крышей - преумножение капитала посредством инвестиций, паевых инвестиционных фондов (ПИФов), обезличенных металлических счетов (ОМС) и т.д. Подобная схема позволяет клиенту увидеть свои финансовые возможности и обязательства наглядно, а не просто в виде цифр.

В зависимости от риск-профиля клиента предлагается несколько инструментов на выбор, спектр которых, кстати, достаточно широк. Классический инструмент сбережения средств – депозит – подразделяется на три вида: «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй». Кроме того, вклад можно открыть при помощи системы интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», благодаря чему процентная ставка будет на 1% выше, чем при обычном способе открытия. Еще один надежный, но долгосрочный и менее прогнозируемый вариант сбережения и пополнения средств – ОМС. Открытие ОМС может стать неплохой «подушкой безопасности» в долгосрочной перспективе.

Оставив определенную сумму «сберегаться», можно рассмотреть более доходные, но в то же время и рискованные инструменты. Например, ПИФы, вложения в акции, облигации или совокупность таких инструментов. При желании клиент-менеджер поможет выбрать наиболее оптимальный и удобный для клиента инвестиционный портфель, комбинируя те или иные инструменты. Так, проработав все возможные варианты, можно выбрать комбинацию инструментов для себя, заточенную под собственные цели и возможности.

И, наконец, разбив деньги на несколько частей, можно еще одну направить на вложение средств на самый непредвиденный случай. Здесь удобно инвестиционное страхование. С его помощью можно инвестировать денежные средства в продукт с неограниченной потенциальной доходностью и гарантированной минимальной доходностью (выплата всех гарантий по продукту будет осуществлена в любом случае, вне зависимости от эффективности инвестирования денежных средств в финансовые инструменты), сохранить свой капитал с помощью налоговых и юридических привилегий программы. А также быть уверенным в своей финансовой защите на случай непредвиденных обстоятельств.

При инвестиционном страховании жизни вложенные средства распределяются между консервативными (Гарантия) и агрессивными активами (Инвестиционный фонд). Гарантия обеспечивает возврат вложенных средств по окончании программы. Инвестиционный фонд управляется при помощи эксклюзивной инвестиционной стратегии, которая позволяет максимизировать прибыль при росте базового актива и сократить потери при падении (акции компаний индекса РТС, БРИК, нефть, золото, акции компаний-производителей товаров повседневного спроса, акции инновационных IT-компаний).

Помимо этого, можно выбрать накопительное страхование жизни, с помощью которого можно сформировать целевой капитал для ребенка, а также обеспечить себя «подушкой безопасности» для непредвиденных случаев. Такой продукт удобен тем, что клиент постепенно откладывает сумму, удобную для себя, но при наступлении страхового случая деньги будут продолжать накапливаться за счет страховой компании.

Как отмечают специалисты Сбербанка, персональное финансовое планирование еще не развито в России, население пока не привыкло советоваться с кем-либо на тему своих финансовых возможностей и планов. За границей, для сравнения, подобная услуга платная, и ей пользуется абсолютное большинство. Возможно, традиция заниматься финансовым планированием приживется вскоре и в России, ведь от благосостояния населения в целом зависит развитие и благополучие самой страны.

P.S. Если вас заинтересовала данная услуга, вы всегда можете обратиться к клиентским менеджерам «Сбербанк Премьер»:

Во Владивостоке:

Артем Баянкин, Океанский проспект, 18, сот. 8-914-065-70-90;

Юлия Герасименко, проспект Красного Знамени, 59, сот. 8-914-979-20-85;

Зоя Ильина, ул. Русская, 66, сот. 8-914-979-20-86;

Сарвира Жололова, ул. Светланская, 59, сот.8-914-791-62-42;

Елена Скороход, ул. Светланская, 147, сот.8-914-065-63-99;

Светлана Пушкина, проспект 100-летия Владивостока, 150в, сот. 8-914-323-95-67.

В Артеме:

Вера Солонец, ул. Кирова, 74/2, сот. 8-914-065-25-54;

В Большом Камне:

Екатерина Фатьянова, ул. Маслакова, 10, сот. 8-914-979-19-37;

В Уссурийске:

Анна Бондаренко, ул. Ленина, 56, сот. 8-914-065-31-04;

Марина Тен, ул. Ленина, 56, сот. 8-914-065-33-24;

Юлия Рыкова, ул. Октябрьская, 56, сот. 8-914-065-31-79;

В Лесозаводске:

Надежда Козлова, ул. Калининская, 59, сот. 8-914-065-43-94;

В Находке:

Олеся Дьячковская, ул. Портовая, 3, сот. 8-914-069-76-67.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.