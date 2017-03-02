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Продажу жилья за наличные могут ограничить
Минфин РФ предлагает ограничить оплату наличными крупных покупок, а также ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Одна из обсуждаемых идей - ограничение на продажу квартир за наличные. К настоящему моменту единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.
Как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг.
В 2012 году министерство финансов уже предлагало ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями - сначала суммой в 600 тыс. рублей, затем - в 300 тыс. рублей. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. По словам чиновников, инициативу помешали реализовать неготовность инфраструктуры и политические сложности.
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