Продажу жилья за наличные могут ограничить

Минфин РФ предлагает ограничить оплату наличными крупных покупок, а также ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Одна из обсуждаемых идей - ограничение на продажу квартир за наличные. К настоящему моменту единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.

Как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг.

В 2012 году министерство финансов уже предлагало ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями - сначала суммой в 600 тыс. рублей, затем - в 300 тыс. рублей. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. По словам чиновников, инициативу помешали реализовать неготовность инфраструктуры и политические сложности.