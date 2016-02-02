Как жителям Приморья спасти свои деньги

Специалисты АСВ ответили на самые распространенные вопросы вкладчиков банков, в которых была отозвана лицензия

- Какие вклады являются застрахованными?

- Страхованию подлежат денежные средства физических лиц, независимо от гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе:

- срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;

- текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;

- средства на счетах индивидуальных предпринимателей (для страховых случаев, наступивших после 01.01.2014 г.);

- средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные;

- средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости на период их государственной регистрации (для страховых случаев, наступивших после 01.04.2015).

Не страхуются денежные средства:

1) средства на счетах физических лиц-предпринимателей без образования юридического лица, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью (для страховых случаев, наступивших до 01.01.2014 г.);

2) средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью;

3) размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

4) переданные банкам в доверительное управление;

5) размещенные во вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей.

6) электронные денежные средства (предназначенные для расчетов исключительно с использованием электронных средств платежа без открытия банковского счета).

7) размещенные на номинальных счетах (за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные), залоговых счетах и счетах эскроу.

- Каков размер возмещения по вкладам?

- Максимальная сумма возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Выплата возмещения по вкладам производится в рублях.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (счета), но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 22 декабря 2015 г.

Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора (выдал вкладчику кредит, ссуду и т.п.), то размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований этого банка к вкладчику.

- Каков порядок обращения вкладчика за возмещением по вкладам?

- Для получения возмещения по вкладам вкладчик (его представитель) должен обратиться в банк-агент, который осуществляет выплаты возмещений по вкладам или в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Такое право может быть реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня завершения процедуры банкротства банка.

В случае пропуска указанного срока по заявлению вкладчика он может быть восстановлен решением правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе.

При обращении в банк – агент или Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик представляет:

1) заявление по форме, определенной Агентством;

2) документ, удостоверяющий его личность, реквизиты которого указаны в реестре вкладчиков банка. В реестре указываются реквизиты документа, на основании которого вкладчиком были заключены договоры банковского вклада и (или) договоры банковского счета с банком, или реквизиты документа, информация о котором имеется в банке (в случае замены вкладчиком документа, удостоверяющего его личность, и информирования банка о данном факте).

Представитель вкладчика наряду с вышеуказанными документами представляет также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую право данного представителя обращаться с требованием о выплате возмещения по вкладам.

Указанные документы представляются вкладчиком (его представителем) по почте, через экспедицию или вручаются непосредственно должностному лицу, уполномоченному рассматривать документы.

- Как происходит выплата возмещения по вкладам?

- Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками в течение 1-3 дней со дня представления вкладчиком в банк-агент (Агентство) необходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

При представлении вкладчиком в Агентство документов ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам.

Сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков Агентство размещает на своем сайте www.asv.org.ru, публикует в «Вестнике Банка России», а также печатном органе по месту расположения банка.

Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком.

Прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам, как правило, осуществляется Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет.

- Что такое Банк-Агент?

- Для удобства вкладчиков в соответствии с законом Агентство может принимать заявления вкладчиков и выплачивать им возмещение по вкладам через банки-агенты, действующие от его имени.

- Как получить страховое возмещение по вкладам гражданам, проживающим на территориях, где нет подразделений банков-агентов?

- Вкладчики банков, у которых наступил страховой случай, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков–агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

В этом случае выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения по вкладам 1 тыс. и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

- Распространяется ли страхование на денежные средства, размещенные на дебетовых банковских картах (в т.ч. зарплатных)?

- Денежные средства на дебетовых картах - это средства, размещенные на текущих счетах физических лиц, открытых для осуществления расчетов с использованием банковских карт.

Счета открываются на основании договора банковского счета, обычно являющегося частью договора на выпуск и обслуживание карты. Как правило, такой договор заключается путем подписания вкладчиком заявления на открытие карты, что является акцептом некоторых публичных правил обслуживания карт, размещаемых банком на сайте.

Денежные средства, размещенные вкладчиком или в его пользу на основании договора банковского вклада или банковского счета, в терминологии закона о страховании вкладов считаются вкладом. Значит, они являются застрахованными. Не следует путать с дебетовыми банковскими картами предоплаченные банковские карты, для которых клиенту не открывается банковский счет, и поэтому средства на них не застрахованы. Не следует путать с дебетовыми банковскими картами предоплаченные банковские карты, для которых клиенту не открывается банковский счет, и поэтому средства на них не застрахованы.

- Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады в разных филиалах (отделениях) одного банка?

- Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка являются вкладами в одном банке. Поэтому на них распространяется общее правило расчета суммы возмещения по вкладам: 100 процентов суммы всех вкладов в банке, но не более максимальной суммы страхового возмещения, установленной законом.

- Какое возмещение получит вкладчик, если он имеет несколько вкладов в разных банках, у которых отозвана банковская лицензия?

- Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается отдельно по каждому банку. Предположим, что в банках, где у вкладчика есть вклады, наступил страховой случай. Возмещение будет выплачено по каждому банку по единому правилу: в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 1,4 млн рублей.

- Как будет производиться выплата страхового возмещения по счетам индивидуальных предпринимателей, которые застрахованы Агентством с 1 января 2014 года?

- Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится Агентством только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Страховое возмещение выплачивается в размере 100 процентов суммы всех счетов и вкладов в банке, но в совокупности – не более 1,4 млн рублей.

Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

- Нужно ли погашать кредит, если у банка отозвана лицензия?

- Отзыв лицензии не отменяет обязанности заемщиков банка погашать задолженность в соответствии с условиями кредитных договоров. Если заемщик перестает обслуживать свой долг, банк вправе обратиться в суд о взыскании задолженности в принудительном порядке.

- Будет ли выплачиваться страховка при наличии кредита?

- Размер страхового возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику по выданному ему кредиту. Если сумма встречных требований меньше суммы обязательств банка перед вкладчиком, то вкладчику будет выплачена часть страхового возмещения в размере указанной разницы. Если сумма встречных требований превышает сумму обязательств, то страховое возмещение выплачиваться не будет, пока не будут погашены (или переуступлены третьему лицу) встречные требования банка

- Можно ли погасить кредит за счет средств, находящихся во вкладе в этом же банке?

- Нет, взаимозачет требований в соответствии с законодательством запрещен.

- Может ли банк передать (продать) права требования по кредиту третьему лицу?

- Да. Права требования по кредитам к заемщикам входят в конкурсную массу, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов. Если заемщик не погасил задолженность, то права требования к заемщику могут быть проданы конкурсным управляющим (ликвидатором) на открытых торгах третьему лицу, который, как новый кредитор, установит свой порядок погашения ссудной задолженности.

- Имеют ли наследники вкладчика, принявшие наследство после отзыва лицензии у банка, право на получение выплаты по вкладам?

- Наследники – физические лица, к которым право требования по вкладу (вкладам) вкладчика перешло в порядке наследования, имеют право на получение возмещения по таким вкладам, если указанное возмещение не было выплачено ранее самому вкладчику. Для получения страхового возмещения наследник вкладчика должен представить в Агентство помимо заявления о выплате возмещения по вкладам и документа, удостоверяющего его личность, также документы, подтверждающие право на наследство.

- Что происходит с оставшейся суммой, превышающей полученное от Агентства возмещение по вкладам?

- Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, сохраняет право на получение от банка оставшейся части вклада в соответствии с действующим законодательством. Например, в процессе конкурсного производства при признании банка банкротом. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. При этом подтверждать свое право требования по остаткам вкладов документами (договором банковского вклада/счета, приходным кассовым ордером, выпиской по счету и т.д.) в общем случае не требуется.

- Что делать, если вкладчик не согласен с размером возмещения по вкладам?

- При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. В случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, вкладчику предлагается получить сумму возмещения, указанную в реестре и представить в Агентство заявление о несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований. Заявление и документы будут направлены в банк, который в течение 10 дней со дня их получения обязан сообщить Агентству о результатах их рассмотрения.

- Какую ответственность несет Агентство за несвоевременную выплату возмещения по вкладу?

- При невыплате по вине Агентства согласованного возмещения по вкладам в установленный срок вкладчику уплачиваются проценты на сумму невыплаты по ставке рефинансирования, установленной Банком России.

- Где можно получить подробную консультацию по вопросам страхования вкладов?

- Исчерпывающую информацию о системе страхования вкладов (ССВ) могут предоставить специалисты горячей линии АСВ по телефону 8-гудок-800-200-08-05 (звонок по РФ бесплатный).

- Куда, кроме Агентства, можно обратиться по вопросам работы банков?

В зависимости от тематики обращения Вы можете обратиться в:

1) Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru/

2) Финпотребсоюз (защита прав потребителей финансовых услуг) - http://www.finpotrebsouz.ru/

3) Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/

4) к финансовому омбудсмену - http://arb.ru/b2c/abuse/

5) в суд.