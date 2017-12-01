Форекс – как интеллектуальный трейдинг

На валютном рынке существуют закономерности, правила и условия, которые работают и которые нужно знать

Про Форекс, с точки зрения инвестиций, дополнительного заработка мы уже рассказывали. Рынок инвестиций — работа, требующая знаний, навыков и обучения. На валютном рынке существуют закономерности, правила и условия, которые работают и которые нужно знать. Обучение доступно любому, независимо от уровня образования. Подготовкой трейдеров занимаются многие обучающие центры и форекс-дилеры. Первоначальный курс занимает одну-две недели. Это только основа, первое знакомство с деятельностью трейдера, но и это позволяет понять важные закономерности, инструменты трейдинга, программное обеспечение. Теорию нужно сочетать с тренировочными операциями на демо-счёте - это реальная торговля с действительными рыночными котировками и графиками, но с условными деньгами, без вложений.

Сегодня же рассмотрим трейдинг как захватывающий, интеллектуальный процесс. Быть инвестором модно, но гораздо интереснее глубинное понимание процессов, происходящих в мире, когда новости – уже не только фон, а полноценная картина мира, а вы понимаете все взаимодействия. Вот это действительно захватывающий процесс, где каждый выстраивает тактику индивидуально!

Одни предпочитают зарабатывать на коротких сильных движениях рынка буквально в течение нескольких минут. Такие всплески цен происходят чаще всего при выходе важных новостей, экономических показателей. Время публикации и даже прогнозируемые значения даются на многих специальных сайтах. Например, известно, что в первую пятницу каждого месяца выходят цифры по изменению безработицы в США. И к моменту их опубликования многие нетерпеливые трейдеры занимают места за мониторами. На движении цены буквально за секунды после появления новости можно получить, скажем, несколько сот долларов. Такой день шутливо называют «день зарплаты трейдера». Нужно просто освоить в обучении правильную технику действий и защиты от рисков. Людям порывистым, решительным может подойти эта тактика, к слову, довольно распространённая в трейдерской среде. Ведь сильные новости появляются очень часто по различным странам и валютам.

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Кому-то ближе более спокойная тактика. Существует огромное число закономерностей, приёмов, сигналов, которые позволяют прогнозировать будущее движение цены, понимая и изучая то, как она вела себя в прошлые периоды. Эта история проявляется на графиках, чтение которых порой невероятно увлекательно. Экран ноутбука с торговым терминалом для «посвященного» - невероятные сюжеты, тайны, страсти, интриги. Можно наблюдать, как меняется «сюжетная линия», как себя чувствуют «герои». Такое изучение и прогнозирование цен называется «техническим анализом». Например, если цена евро к доллару длительное время идёт вверх и преодолевает предыдущие высокие уровни, есть большая вероятность продолжения движения. Ведь котировки двигаются не сами по себе – их толкают дальше покупатели на рынке, которых больше, чем продавцов. Об этом говорит направленность стремления выше, то есть восходящий тренд. И если такое настроение на рынке преобладает, лучше не идти против течения, а довериться ему. Выбрать момент, когда цена скорректируется вниз и график покажет это. И вставать в покупку евро, двигаясь по наиболее вероятному направлению рынка. А опытные преподаватели, трейдеры показывают, как пользоваться вспомогательными инструментами анализа в программе – специальными линиями, индикаторами, уровнями, которые «видит» цена.

Есть известные повторяющиеся «фигуры» на графике, которые появлялись раньше и при возникновении снова повторяют прошлые закономерности. Поэтому можно с большой вероятностью предположить, как поведёт себя цена, если складывается такая фигура. Так, цена рисует «голову и плечи», «флаг», «вымпел»… Их видят участники рынка во всём мире – одни и те же закономерности. И зная, что прежде в таких случаях котировки шли, например, вверх, ставят свои сделки на покупку. И именно от того, что многие в такой ситуации покупают, цена действительно, вероятнее всего, пойдёт выше. Не по волшебству, а просто потому, что денег в покупках становится больше, чем в продажах.

Если же по каким-то причинам прогноз не оправдается и рынок станет снижаться, есть специальные приёмы уменьшения рисков для трейдера, которые также очень дотошно изучаются в образовательных центрах. Поэтому в целом, получая такие специальные знания, практикуясь, осваивая законы рынка, можно довести работу до уровня, когда положительных сделок будет гораздо больше, чем отрицательных. И депозит постепенно прирастает.

Таким образом, при обучении и в работе на финансовых рынках много нюансов и тонкостей – впрочем, как и в любом деле при профессиональном подходе. И именно их освоение, использование на практике позволяют зарабатывать в этой интеллектуальной деятельности.

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Герман Жамхарян.