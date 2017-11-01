Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой

Газпромбанк сегодня предлагает рекордно низкие ставки

В этом году российский ипотечный рынок бьет один рекорд за другим. Это неудивительно: ведь улучшение жилищных условий - это то, к чему стремится так много граждан нашей страны, а условия кредитов на покупку жилья еще никогда не были столь привлекательными!

На фоне максимального за всю историю российского ипотечного кредитования падения ставок и оживления в национальной экономике, которое дает больше уверенности в завтрашнем дне, спрос на ипотеку растет с каждым месяцем. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), только за I полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломительные 765 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2016 года. Сотни тысяч россиян уже начали приятные хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного кредитования по привлекательности условий является Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка обусловлено доступными процентными ставками. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на квартиры как в строящихся жилых домах, так и на вторичном рынке недвижимости по ставке от 9,5% годовых! Более того, эта программа распространяется также на приобретение гаражей, таунхаусов, а также на рефинансирование уже имеющейся ипотеки.

При рефинансировании кредитов из других банков в Газпромбанке по более низкой ставке, чем у текущего кредитора, вы сможете значительно снизить свои ежемесячные выплаты, освободив средства, которые можно потратить на себя, своих родных и близких, и это далеко не копейки. Таким способом вы можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, сопоставимую или равную сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не требует значительных усилий или длительного времени ожидания. До конца 2017 года в банке проводится акция «Ипотека за 1 день» - при условии подачи полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение 24 часов.

Доступные программы ипотечного кредитования, персональный подход и профессиональная команда Банка помогут каждому клиенту приобрести недвижимость своей мечты.

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