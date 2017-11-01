Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
Газпромбанк сегодня предлагает рекордно низкие ставки
В этом году российский ипотечный рынок бьет один рекорд за другим. Это неудивительно: ведь улучшение жилищных условий - это то, к чему стремится так много граждан нашей страны, а условия кредитов на покупку жилья еще никогда не были столь привлекательными!
На фоне максимального за всю историю российского ипотечного кредитования падения ставок и оживления в национальной экономике, которое дает больше уверенности в завтрашнем дне, спрос на ипотеку растет с каждым месяцем. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), только за I полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломительные 765 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2016 года. Сотни тысяч россиян уже начали приятные хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. А как насчет вас?
Одним из лидеров рынка ипотечного кредитования по привлекательности условий является Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка обусловлено доступными процентными ставками. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на квартиры как в строящихся жилых домах, так и на вторичном рынке недвижимости по ставке от 9,5% годовых! Более того, эта программа распространяется также на приобретение гаражей, таунхаусов, а также на рефинансирование уже имеющейся ипотеки.
При рефинансировании кредитов из других банков в Газпромбанке по более низкой ставке, чем у текущего кредитора, вы сможете значительно снизить свои ежемесячные выплаты, освободив средства, которые можно потратить на себя, своих родных и близких, и это далеко не копейки. Таким способом вы можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, сопоставимую или равную сумме самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не требует значительных усилий или длительного времени ожидания. До конца 2017 года в банке проводится акция «Ипотека за 1 день» - при условии подачи полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение 24 часов.
Доступные программы ипотечного кредитования, персональный подход и профессиональная команда Банка помогут каждому клиенту приобрести недвижимость своей мечты.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России №354. Информация не является офертой. Реклама.
Новости тематики
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
- ВТБ профинансировал ключевые предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей
- Топ 5 кредитных карт во Владивостоке с льготным периодом
- Приморцы торопятся в банки
- Приморцы перестают пользоваться наличными
- ЦБ совместно с Администрацией Приморского края популяризируют финграмотность
- Банки готовы к поддержке новых проектов
- МСП Банк поможет развитию региона
- Банковские гарантии хоть для лошадей
Новости раздела
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
- Пенсию можно по-прежнему софинансировать
- ВТБ профинансировал ключевые предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей
- Топ 5 кредитных карт во Владивостоке с льготным периодом
- В налоговые приглашают за правильными уведомлениями
- Вход в налоговый интернет-сервис через пароль
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Приморцы торопятся в банки
- Приморцы перестают пользоваться наличными
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Крепость Владивосток пала
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект