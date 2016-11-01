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Сбербанк с 31 октября снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Ставки снижены на 1,5–5,5% – в зависимости от продукта и условий кредита. Теперь для представителей малого бизнеса минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет 11,8 %. По беззалоговым кредитам минимальная ставка - 15,5%. Комиссии за выдачу и досрочное погашение кредита Сбербанк не взимает, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Снижение ставок коснется в том числе СМАРТ-кредитов, выдаваемых на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Как сообщалось ранее, банк разработал новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, учитывающем несколько десятков факторов. На основе результатов этого анализа банк формирует для клиентов индивидуальные кредитные предложения, в результате клиент может получить кредит в течение одного дня. На первом этапе одобрение на получение СМАРТ-кредитов подготовлено для 100 тыс. клиентов малого бизнеса Сбербанка. С 1 ноября банк вдвое увеличивает максимальную сумму кредита по этой программе, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
«Эффективное сотрудничество с малым бизнесом — один из приоритетов для Сбербанка, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы стремимся оперативно реагировать на потребности российских предпринимателей и прилагаем максимум усилий, чтобы оказывать им всестороннее содействие в развитии бизнеса. Снижение ставок по кредитам поможет бизнесменам реализовать свои амбиции, используя дополнительные финансовые возможности».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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