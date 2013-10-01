В Приморье белая зарплата вошла в моду

Банки к зарплатным проектам добавили бонусы компаниям-клиентам и их сотрудникам

Бум заключения договоров на зарплатное обслуживание прошел несколько лет назад. Между тем банкиры до сих пор фиксируют активный рост «зарплатного» рынка: все чаще организации выходят из тени и начинают платить белую зарплату, другие меняют кредитную организацию в поисках более выгодных условий зарплатного обслуживания, а некоторые только-только начали доверять пластику и решились отказаться от традиционного окна выдачи денег. И текущие тенденции позволяют сказать, что рост и развитие данного сегмента продолжится.

«За 2012 год рынок объемов зачислений Приморского края вырос на 15,2%, что немного больше, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (14,8%), - рассказала и. о. начальника отдела по работе с предприятиями Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Анастасия РЫЖАНКОВА. - В текущем году за первые 6 месяцев рост рынка составил уже 18%. Поэтому можно с уверенностью сказать, что банковский бизнес по зарплатному направлению будет только расширяться. В силу региональных особенностей в нашем крае всегда остро стоял вопрос неофициально выплачиваемой заработной платы либо получения ее наличными деньгами, потому рост зарплатных карт считаю положительной тенденцией».

Рост конкуренции отметила Юлия ЗОНОВА, начальник отдела прямых продаж ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка: «С активным развитием Приморского края на рынке появляются новые коммерческие организации; многие компании, которые раньше относились с недоверием к безналичным расчетам, в настоящий момент начали активно сотрудничать с банками в части выплаты заработной платы на карты сотрудникам».

Фактор выбора

Как правило, клиенты открывают зарплатный проект в банке, где имеют расчетный счет. Однако это является далеко не единственным критерием выбора банка для зарплатного обслуживания. «Для клиента важнее всего наличие большой сети банкоматов банка, что делает доступным снятие наличных средств при возникшей необходимости. В Азиатско-Тихоокеанском банке обслуживается много клиентов, не имеющих в банке расчетных счетов», - считает Людмила САМРЕГА, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Азиатско-Тихоокеанского банка (ОАО).

Кроме того, выбор зарплатного партнера обуславливается и экономической выгодой, и заботой о сотрудниках, и оптимизацией работы бухгалтерии, и приверженностью, выработанной за долгие годы сотрудничества с определенной кредитной организацией, отмечает Марина ПЕТРОВА, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка: «Далеко не каждый банк может позволить себе бесплатный выпуск и обслуживание карт, низкую комиссию за перечисление денежных средств, сниженные проценты по кредитованию бизнеса, льготные проценты по персональным кредитам сотрудников, минимальный пакет документов, бесплатные дополнительные банковские карты как для себя, так и на имя близких и родственников. Далеко не последнюю роль играет качество обслуживания. Закрепленные за предприятием менеджеры банка во многих из них давно стали заботливыми членами коллектива».

На первый взгляд набор условий и привилегий пользования зарплатным проектом в разных банках примерно одинаков, но это глубокое заблуждение. «Начнем с того, что большинство зарплатных проектов построено на базе электронных карт международных систем или локальных карт, - объяснил Константин ПОРУБЛЕВ, управляющий офисом банка «Авангард» во Владивостоке. - Их использование в жизни сильно ограничено, возможности минимальны, во многих точках их даже не обслуживают. Наш банк «Авангард», например, реализует все проекты только на базе международных карт Visa и MasterCard, и только категорий Classic, Gold и Platinum. Во-вторых, сотрудники часто получают карту, только чтобы снимать зарплату, они не получают полноценных банковских продуктов. В-третьих, часто компания просто направляет в банк ведомость, а банк разносит средства по счетам. А мы даем возможность предприятию автоматически и без залога получить кредит под 7% на выплату зарплаты, установить желаемое время зачисления зарплаты, чтобы не отвлекать персонал от работы, проверить правильность реквизитов карточек».

Играют роль и такие нюансы, как: есть ли SMS-информирование и сколько оно стоит, есть ли круглосуточная поддержка держателей карт и как она работает. И еще несколько моментов - онлайн-контроль обработки зарплатной ведомости, решение социальных вопросов сотрудников посредством предоставления потребительских кредитов на выгодных условиях – эти факторы часто являются определяющими при выборе банка-партнера.

«Для предприятия зарплатный проект должен привести к оптимизации работы бухгалтерии компании, снижению расходов на инкассацию, упрощению процесса выплаты заработной платы, - подчеркнул Константин Порублев. - В банке «Авангард» можно создавать зарплатную ведомость непосредственно в интернет-банке, загружать в систему Excel-файл или импортировать его из бухгалтерской программы».

Причина перемен

Бывает, что компании и организации меняют своего зарплатного партнера. Причин может быть масса - от банальной финансовой выгоды до тонкостей в обслуживании. Меняются технологии, тарифы, появляются новые предложения, организации со временем повышают свои требования к обслуживающему банку – этот момент и может стать переломным в пользу нового предложения, отмечает Юлия Зонова из Промсвязьбанка.

«Говорить о какой-то определенной частоте смены банка по зарплатному проекту сложно, при этом, действительно, подобная практика существует, - рассказала Анастасия Рыжанкова. - Работать долго с одним банком для клиента удобно. Однако рынок банковских услуг очень быстро развивается, и причины принятия решения о смене банка предприятием, как правило, связаны с изменением рыночной ситуации. На сегодня зарплатный проект предполагает как широчайшие возможности для сотрудничества организации с банком в качестве юридического лица, так и особые условия обслуживания сотрудников как физических лиц. Поэтому выбор банка для обслуживания по зарплатному направлению напрямую зависит от таких факторов, как рейтинг банка, качество и скорость обслуживания, конкурентные преимущества продуктовой линейки банка, уровень комфорта использования услуг, который может обеспечить банк, и другое».

Иногда в качестве причины смены банка выступает откровенно некачественный сервис. «Часто компания не разобралась в сути «проекта» и получила некую схему выдачи зарплаты не в кассе предприятия, а в банкомате «за углом», - рассказал Константин Порублев. - Со временем приходит осознание ошибки. Иногда «зарплатный проект» банки навязывают как нагрузку к кредитным обязательствам. Мы сталкивались с ситуацией, когда клиенты говорили, что готовы перейти к нам, «но наш кредитующий банк жестко привязал нас к себе».

Зачастую банки для сохранения хороших отношений с клиентом готовы идти на индивидуальные условия зарплатных проектов. «Подход в Сбербанке индивидуальный к каждому клиенту, и по услуге зарплатного проекта - в том числе. Никаких специальных условий для предоставления этой услуги нет, наоборот, услуга часто входит в «пакет» для юридического лица, начиная от расчетно-кассового обслуживания и заканчивая индивидуальным обслуживанием по финансовым вопросам сотрудников и руководителей как физических лиц. Компании, находящиеся на обслуживании по зарплатному проекту, являются привилегированными клиентами банка и, разумеется, пользуются дополнительными преимуществами в части использования широкой линейки продуктов банка по индивидуальным ставкам», - сообщила Анастасия Рыжанкова.

«Пластиковое» будущее

Перспективность развития зарплатного направления на многие годы вперед обусловлена многими факторами. «Финансовая грамотность населения с каждым годом растет. Люди активно пользуются самыми разными банковскими услугами как на территории России, так и за рубежом, - отметила Марина Петрова. - Поэтому работников предприятий все больше привлекают возможности бесплатного обслуживания, льготные тарифы по дополнительным продуктам и качество обслуживания, которые они получают в рамках зарплатных проектов. Не последнюю роль играют возможности льготного кредитования предприятий, оптимизация расходов на банковское обслуживание, возможность избавить бухгалтерию от лишней работы при взаимодействии с банком. Кроме того, в разработке российских законодателей находится законопроект, который обяжет каждое предприятие пользоваться банковскими пластиковыми картами для зачисления заработной платы сотрудникам. Поэтому мы ждем только роста по данному направлению».

Перспективы развития ниши зарплатных проектов заключаются в более емком привлечении всех организаций на зарплатные проекты, считает Людмила Самрега. «На рынке существует еще много компаний, которые, имея наличные в кассе, выдают заработную плату в конвертах или по общей ведомости, где каждый может видеть зарплату другого сотрудника, хотя такая информация является конфиденциальной, - отметила она. - Время диктует свои условия. Растет сеть торговых организаций, в которых проводятся безналичные расчеты через терминалы, многие организации, оказывающие услуги населению, также устанавливают терминалы. Будущее за безналичными расчетами, и это неизбежно».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.