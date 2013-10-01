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ТрансКредитБанк прекратил свое существование

01 Октября 2013, 19:38 | Приморье

Процесс интеграции двух банков пришел в завершающую стадию

Объединение ВТБ24 с ТрансКредитБанком под именем ВТБ24 завершится 1 ноября 2013 года. 31 октября текущего года станет последним операционным днем ТКБ, на один рабочий день - 1 ноября - будет приостановлено обслуживание клиентов в банке, и уже 5 ноября на месте офисов ТКБ появятся офисы ВТБ24. Всего за пять дней будут изменены вывески, полиграфия, форма сотрудников.

О ходе объединения двух банков и ее завершающем этапе на встрече с приморскими журналистами рассказали управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ, управляющий директор ВТБ24 по ДФО Петр МЕЛИКОВ и управляющий филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» во Владивостоке Оксана АКЕНИНА. Процесс интеграции ТКБ в группу ВТБ был начат в августе 2011 года. План интеграции ТКБ и ВТБ24 включал более 2 тыс. мероприятий. В 2012 году были реализованы ключевые решения, которые существенно расширили перечень услуг ТКБ и повысили качество сервиса. По стандартам ВТБ24 организована работа колл-центра ТКБ, запущены стандарты ВТБ24 по подбору персонала фронт-линии, проведена гармонизация условий по вкладам и кредитам ВТБ24 и ТКБ, отменены лимиты на снятие наличных денежных средств в банкоматах группы ВТБ.

«Процесс интеграции двух банков мы хотели провести взвешенно, продуманно, без какого-либо дискомфорта для клиентов, - отметил Петр Меликов. - Поэтому данный процесс проходит у нас достаточно давно и полное объединение банков не завершится лишь сменой вывесок ТКБ на вывески ВТБ24. Необходимо понимать, что такие глобальные перемены в одночасье произвести нельзя. Между тем к интеграции мы очень хорошо подготовились, все процедуры по объединению проходили под контролем двух специальных групп - из ТКБ и ВТБ24, поэтому ни физические, ни юридические лица не почувствуют какого-либо дискомфорта».

В общероссийских масштабах интеграция с ТКБ дополнит региональную сеть ВТБ24 еще 100 городами присутствия, а бизнес банка – почти двумя миллионами активных клиентов из числа работников железной дороги и смежных предприятий. Объединенная сеть к концу 2013 года будет насчитывать более 1000 офисов. В Приморском крае после интеграции с ТрансКредитБанком сеть ВТБ24 увеличится в два раза – до 14 офисов. Банк ВТБ24 появится в 4 населенных пунктах Приморья: Партизанске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске и Пограничном.

«Точки обслуживания ТКБ в крае обслуживает порядка 120 человек, и я с радостью могу сказать, что ни одного человека в связи с интеграцией мы не сократили. Вопрос кадров очень важен, поэтому мы приложили все усилия, для того чтобы сохранить наш персонал, конечно же, с переобучением на стандарты ВТБ24. Кроме того, с июня 2013 года мы дали старт обширной региональной информационной кампании по вопросам интеграции, главной целью которой было объяснить и сотрудникам, и клиентам ТКБ плюсы происходящего объединения. Также с начала лета мы провели ряд совместных с руководством ВТБ24 в крае встреч с руководством в Приморье Российских железных дорог, которые являются нашим основным и крупнейшим клиентом. В ходе данных встреч мы знакомимся, решаем вопросы по дальнейшему взаимодействию, решаем вопрос, как будем работать в будущем, после интеграции и т.д.», - сообщила Оксана Акенина.

По словам Оксаны Акениной, изменения условий действующих договоров для клиентов ТКБ не будет. Также не изменятся номера карт и счетов. Когда придет время переоформлять карту, вклад или новый кредит, клиенты смогут воспользоваться уже новыми продуктами ВТБ24. После интеграции клиенты смогут по-прежнему обслуживать свои кредиты, но уже в офисах под вывеской ВТБ24.

«С июня текущего года в Приморском крае был дан старт продаж кредитных и депозитных продуктов ВТБ24, - рассказала Оксана Акенина. - За четыре месяца мы оформили 74 кредита на сумму 26,1 млн рублей, было открыто вкладов на сумму 6,7 млн рублей  - казалось бы, результат небольшой. Но при этом стоит отметить, что Москва не сразу строилась, невозможно так быстро переориентироваться с одной системы на другую, тем более наши сотрудники работали сразу в двух системах - ВТБ24 и ТКБ. При этом мы работали так, чтобы наши клиенты - железнодорожники знали, что ВТБ24 после присоединения возьмет на себя все текущие обязательства ТКБ по кредитам, по вкладам и они также продолжат обслуживаться в привычных офисах, но уже под новой вывеской».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: ВТБ24  слияние  услуги  банки  ТрансКредитБанк  поглощение 






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