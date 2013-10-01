У банка, филиал которого есть в Приморье, отозвали лицензию

Банк России с понедельника, 30 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Акционерный банк «Пушкино», сообщается на сайте Центробанка. Причина тому - высокорискованная кредитная политика по размещению средств в низкокачественные активы баз создания соответствующих резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам.

При этом кредитная организация представляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую отрицательное значение собственных средств. В итоге возникли проблемы с платежеспособностью банка, выразившиеся в несвоевременном удовлетворении требований его кредиторов. Кроме того, систематически допускались нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и акционеры банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации и ее финансовому оздоровлению, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Акционерный банк «Пушкино» Банк России принял решение назначить с 30 сентября 2013 года временную администрацию по управлению данной кредитной организацией сроком действия в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Акционерный банк «Пушкино» назначен главный эксперт отдела инспектирования № 11 Управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Юрий ЛИХАЧЕВ», - сообщает Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что Банк «Пушкино» был участником программы страхования вкладов, и граждане смогут получить деньги. Правда, не более 700 тысяч рублей - это максимальная сумма компенсации. Выплаты начнутся не позднее 14 октября 2013 года через банки-агенты, которые АСВ выберет не позднее 4 октября. По предварительным данным, страховая ответственность АСВ может составить 20,2 млрд рублей.

Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.