Мгновенные платежи между Россией и Китаем стали реальностью - Титов

Сбербанк провел конференцию Российско-Китайского Финансового Совета в преддверии Восточного экономического форума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Заседание РКФС было посвящено вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР и включало выступление представителей руководства Сбербанка, Банка Харбина, Азиатско-Тихоокеанского Банка, ИТ-экспертов, аналитиков, а также российских клиентов Сбербанка и китайских инвесторов.

Мероприятие было посвящено вопросам кибербезопасности, современных технологий, работы с супермассивами данных и обсуждению различных аспектов развития российско-китайских проектов в финансово-банковской отрасли. Андрей Иванов, старший управляющий директор – директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB, выступил с презентацией на тему новых технологических возможностей Сбербанка для расчетов в национальных валютах.

В рамках заседания было проведено инвестиционное roadshow, в ходе которого крупнейшие инвесторы КНР осветили свои возможности в различных отраслях экономики, а российские компании представили инвестиционные проекты. Также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между банками – участниками РКФС.

Старший вице-президент Сбербанка, и.о. руководителя Sberbank CIB Игорь Буланцев отметил: «Подобные инициативы крайне важны для российского бизнеса. Мы высоко оцениваем результаты работы РКФС – менее чем за год работы Совет выстроил эффективную систему взаимодействия между российскими и ведущими региональными китайскими финансовыми институтами. В первую очередь речь идет о развитии расчетов в национальных валютах, финансировании и обслуживании товарооборота, взаимных инвестициях. Как одни из учредителей РКФС мы настроены на дальнейшую продуктивную работу по развитию и укреплению российско-китайского сотрудничества, выстраиванию оптимальной межбанковской инфраструктуры».

В ходе РКФС Сбербанк подписал следующие соглашения:

Договор с Банком Харбина о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Sberbank Finline, позволяющей производить двусторонний обмен платежными документами и информацией между российскими и китайскими банками, а также в режиме реального времени получать необходимый набор онлайн-сервисов: информацию о движении средств по счету, о текущем состоянии ликвидности, о параметрах обслуживания счета и прочее.

Соглашение о намерениях об открытии счетов Банка Баошан и акционерной компании с ограниченной ответственностью «Хейхейский сельский коммерческий банк» в Дальневосточном Банке ПАО Сбербанк и подключении к системе дистанционного банковского обслуживания Sberbank FinLine.

Соглашение о развитии сотрудничества между Дальневосточным Банком ПАО Сбербанк и ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк, в рамках которого стороны договорились об использовании системы дистанционного банковского обслуживания Sberbank Finline для осуществления расчетов посредством корреспондентских счетов.

Подписанные в рамках встречи соглашения открывают широкие возможности для развития расчетов в национальных валютах между странами-участниками РКФС.

«Можно с уверенностью сказать – мгновенные платежи между Россией и Китаем стали реальностью. Для взаимных расчетов была выбрана система Sberbank Finline – это одно из самых современных решений. Оно поможет производить двусторонний обмен платежными документами и информацией между российскими и китайскими банками, а также получать необходимый набор онлайн-сервисов», - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Досье "Золотого Рога": Российско-Китайский Финансовый Совет (РКФС) — специальная свободная площадка, основанная в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов российско-китайских финансовых отношений. В РКФС при учреждении вошли 17 российских и 18 китайских банков, инвесткомпаний и фондов (в настоящее время в Совете более 50 участников). РКФС призван выполнять функцию коммуникационного моста между финансовыми институтами России и КНР, а также способствовать активизации российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для динамичного развития российско-китайских торгово-экономических отношений.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября 2016 года.Девиз форума — «Открывая Дальний Восток».

Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.