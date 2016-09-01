Приморцы, как и в прежние периоды, хранят в банках крупные суммы

Процентные ставки по депозитам идут вниз

Объем денежных средств во вкладах граждан в банках Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 июля 2016 года составил 271,6 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей больше итогового показателя за I квартал 2016 года и на 1,7 млрд рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в традиционном обзоре Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При рассмотрении изменения объема вкладов в разрезе субъектов ДФО видно, что увеличение показателя произошло в банках четырех субъектов: Амурской области – на 0,5 млрд рублей, Приморского края – на 1,4 млрд рублей, Республики Саха (Якутия) – на 1,4 млрд рублей – и Хабаровского края – на 0,3 млрд рублей. Вместе с тем в банках Камчатского края наблюдается снижение объема вкладов на 0,05 млрд рублей и Сахалинской области – на 0,04 млрд рублей.

Во II квартале 2016 года количество действующих кредитных организаций не изменилось. В Дальневосточном федеральном округе на 1 июля 2016 года участниками системы страхования вкладов являются 23 банка: из них 17 действующих банков, зарегистрированных на этой территории, и 6 банков, которые утратили лицензию на осуществление банковских операций, но имеют неисполненные обязательства перед вкладчиками.

Основная часть денежных средств – 55,7%, или 151,5 млрд руб. – и 6,1% – 16,7 млрд рублей – вложена гражданами в долгосрочные вклады – сроком «от 1 года до 3 лет» и вклады «на срок более 3 лет». За II квартал 2016 года объем долгосрочных вкладов в этих категориях возрос на 2,3 млрд рублей и 0,3 млрд рублей соответственно. Доля краткосрочных вложений – вклады «до востребования» и вклады сроком «до 1 года» – занимает меньший объем: 8,6% – 23,4 млрд рублей – и 29,4% – 80 млрд рублей.

По сравнению с прошлым кварталом объем вкладов в этих категориях изменился:

– в сторону увеличения на 3,5 млрд рублей по вкладам «до востребования»;

– в сторону снижения на 2,6 млрд рублей по вкладам сроком «до 1 года».

В банках всех субъектов ДФО долгосрочные вложения преобладают над краткосрочными привлеченными вкладами. В процентном отношении во II квартале 2016 года ситуация существенно не изменилась, выявлены небольшие колебания процентов в банках по всем субъектам как в сторону увеличения, так и – уменьшения.

Валютная структура депозитов

Вклады в иностранной валюте в банках ДФО занимают 11,2% в общем объеме привлеченных средств и составляют 30,4 млрд рублей. По сравнению с прошлым периодом их сумма увеличилась на 0,1 млрд рублей, хотя в процентном отношении этот показатель уменьшился на 0,1 п.п.

Анализ валютной структуры вкладов в разрезе субъектов ДФО показывает, что удельный вес валютных вкладов варьируется от 4,6% (0,3 млрд руб.) в банках Хабаровского края до 14,8% (0,4 млрд руб.) в банках Сахалинской области. Средний процент объема валютных вкладов в шести субъектах ДФО составляет 10,6% от общего объема депозитов. В целом ситуация в Дальневосточном регионе с привлечением вкладов в иностранной валюте стабильна, в части валютных предпочтений больших изменений во II квартале 2016 года не произошло, основная часть вкладчиков продолжает хранить свои сбережения в российской валюте.

Структура вкладов в зависимости от размера депозита

В общем объеме вкладов физических лиц (271,6 млрд рублей) сумма застрахованных остатков на 1 июля 2016 года составила 270,1 млрд рублей, и под страхование, в соответствии с требованиями федерального законодательства, не подпадают 1,5 млрд рублей. В структуре вкладов в зависимости от размера депозита в целом в банках ДФО преобладают крупные вклады («от 700 тыс. рублей и более»). На их долю приходится 64,4%, или 173,9 млрд рублей. По сравнению с прошлой квартальной датой эта сумма существенно не изменилась, увеличение составляет 4 млрд рублей, или 0,6%. Более мелкие и средние вклады – размером «до 100 тыс. рублей» и «от 100 тыс. рублей до 700 тыс. рублей» – занимают 35,6%, или 96,2 млрд рублей. По сравнению с прошлой датой они сократились на 0,2 млрд рублей (на 0,6%).

В разрезе субъектов ДФО также можно видеть, что вклады размером «от 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей» и «более 1,4 млн рублей» значительно превышают долю мелких и средних вкладов. Так, в банках Хабаровского края крупные вклады составляют более половины всех привлеченных депозитов – 59% (3,9 млрд рублей), Республики Саха (Якутия) – 60% (12,5 млрд рублей), Приморского края – 63% (32,5 млрд рублей), Амурской области – 65% (133,4 млрд рублей), Камчатского края – 73% (9,2 млрд рублей) и Сахалинской области – 78% (2,1 млрд рублей).

По сравнению с показателями на 1апреля 2016 года удельный вес крупных вкладов в банках Приморского и Камчатского краев остался на прежнем уровне, в банках Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия) возрос на 1%. В банках Сахалинской области увеличение удельного веса крупных вкладов составило 3%.

Таким образом, можно отметить, что приоритеты вкладчиков дальневосточных банков сохраняются: граждане, как и в прежние периоды, хранят в банках крупные суммы.

Структура застрахованных вкладов

По состоянию на 1 июля 2016 года полному возмещению подлежат 99,6% от общего количества счетов физических лиц, на их долю приходится 71,2% всех вкладов в банках ДФО, в абсолютном выражении – 192,2 млрд рублей. Вклады выше страховой суммы (более 1,4 млн рублей) составляют 28,8% – 77,9 млрд рублей.

Размер страховой ответственности АСВ в целом в банках ДФО составил на 1 июля 2016 года 219,6 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей выше итогового показателя за I квартал 2016 года.

Обусловлено это в основном увеличением общего объема вкладов во II квартале 2016 года. В разрезе субъектов ДФО самый высокий уровень страховой ответственности отмечен в двух банках Хабаровского края – 95%, что составляет 6,1 млрд рублей, а также в двух банках Амурской области – 83% (145,4 млрд рублей). Высокий удельный вес покрытия агентством обязательств свидетельствует о преобладании в составе привлеченных средств депозитов, не превышающих 1,4 млн рублей. В других субъектах процент покрытия варьируется в пределах от 67% (1,8 млрд рублей) в банках Сахалинской области до 79% (41,3 млрд рублей) в банках Приморского края.

Процентные ставки по депозитам

В отчетном периоде процентные ставки по вкладам физических лиц продолжали снижаться. Если в апреле – месяце максимальная процентная ставка по рублевым вкладам «до 1,4 млн рублей сроком до 1 года» составляла 11,2%, то в июне она упала до 9,8%. Аналогично по вкладам «без ограничений по суммам и срокам» максимальная процентная ставка на начало II квартала составляла 13%, на конец квартала – 10,1%.

Во II квартале 2016 года в процентной политике в деле привлечения депозитов у банков Дальнего Востока не наблюдается резких колебаний. Рынок вкладов к концу квартала стабилизировался, и наблюдается замедление деловой активности. По сравнению с прошлым периодом новые предложения носят единичный и сезонный характер.

Вместе с тем следует отметить, что мае – июне многие банки расширили линейку вкладов для вкладчиков пенсионного возраста и увеличили процентные ставки для этой категории граждан, эти вклады предлагаются с более высокими процентными ставками (до 10,7%) и выгодными условиями. Однако в целом новые предложения не влияют существенным образом на рынок вкладов в банках ДФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.