Касса банкомат не заменит

Приморцы видят в новой финансовой услуге прежде всего подвох

В целях экономии на работе с наличными банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты не только через банкомат, но и на кассе магазина через POS-терминалы. Блогеры опасаются высокого риска получить фальшивые купюры, за которые будет отвечать только их обладатель.

Одним из возможных способов может стать снятие наличных со счета с использованием банковской карты в магазинах, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. Интересно, что сам банковский сектор обсуждать данный вопрос отказался, а представители ритейла о вовлечении их в проект осведомлены плохо. Мы решили выяснить, насколько важно и нужно взаимодействие торговли, банков и покупателей.

О деталях говорить преждевременно

Суть нововведения заключается в том, что принимать, зачислять на счет покупателя или снимать деньги с карты смогут сами кассиры, как говорится, не отходя от кассы. На первый взгляд, такой каламбур может стать весьма удачным экспериментом: для покупателей отпадет надобность искать возможность снять наличные в определенных на то местах – зайди в магазин и получи либо внеси свои «кровные». Сам ритейл с введением такой услуги сможет в разы повысить вечно падающую покупательскую активность. Ну а выгоду банков переоценить здесь сложно.

Однако, опрошенные «Золотым Рогом» кредитные организации комментировали эту тему неохотно. Так, из пяти приморских банков короткие ответы дали только два.

Один из крупнейших банков страны пояснил, что «находится в активной фазе пилотирования собственного проекта по снятию наличных в pos-терминалах, на данный момент мы тестируем сервис в некоторых регионах с ограниченным числом партнеров».

«Мы рассматриваем возможность применения технологии снятия наличных с карт в магазинах. О деталях пока говорить преждевременно», - сказали в пресс-службе банка ВТБ.

Тем не менее, торговая инфраструктура, принимающая карты, развивается очень динамично, а действующее законодательство предусматривает возможность осуществления таких операций через банковских платежных агентов. Тем более, расплатиться по картам на сегодняшний день можно практически во всех магазинах.

«В Бразилии частные и государственные банки предоставляют финансовые услуги через розничных агентов, включая небольшие супермаркеты и аптеки, почтовые отделения и киоски по продаже лотерейных билетов. Эти агенты называются «банковскими корреспондентами». Особенно актуальна данная технология в регионах, где жители не имеют достаточного доступа к формальным банковским услугам. Модель с использованием банковских корреспондентов начала развиваться в 2000 году, когда Банк Caixa Economica Federal получил право осуществлять платежные услуги через обширную сеть киосков национальной лотереи. При операциях в данной сети есть определенные ограничения на операции с наличными, небольшая оплата за услуги и получение выписок, также ограничен объем операций», - поясняет пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

А нам это надо?

Ориентация на зарубежный опыт - понятна. Кроме того, не вызывает сомнений, что данная система с успехом и на «ура» внедрится в крупных российских городах. Но вот загвоздка: Приморский край, как и в большинстве случаев, «отстает от планеты всей». Или в силу территориальной отдаленности, или из-за особенной ментальности местного населения, помимо «пожимания плечами» банковского сектора, и сами представители торгового ритейла, и покупатели к инициативе Центробанка отнеслись скорее равнодушно, чем с энтузиазмом. Большинство опрошенных на улицах города респондентов не только не знают о возможной перспективе в недалеком будущем использовать кассы как банкомат, но и не очень верят в такое упрощение жизни, предполагая какой-то подвох.

Кроме того, ни одна из торговых сетей Владивостока, с которыми поговорил корр. Деловой газеты «Золотой Рог», о подобном проекте даже не слышала. Такие представители торговли в столице Приморья, как сеть гипермаркетов «Самбери», сеть супермаркетов ОК! и прочие заявили, что информацией подобного рода не владеют, но если банки правда захотят взаимодействовать через кассы – все будет решать исходное предложение по принципу «а нам это чем выгодно?»

Представителям ритейла не понятен сам алгоритм такого взаимодействия. Например, какими «вагонами» возить на кассы наличку, чтобы угодить покупателям, желающим снять деньги, если таковых будет много? Или, не возникнут ли гигантские очереди в кассах в то время, как кассовых работников и так дефицит? Еще один вопрос коснулся технических трудностей внедрения данной системы – во сколько обойдется? Насколько сложно будет справиться? Не возникнут ли «серые» схемы обналичивания тех самых наличных? Один из маркетологов даже предположил, что в связи с увеличением потока наличных денег в магазине может повыситься и преступность.

«А что? Кругом у людей финансовые трудности, а тут, предположим, мы «живые» деньги в мешках привозим. Мне, например, как человеку, от одной мысли становится не по себе. Залетит такая преступная группировка вечерком, когда людей мало, и ограбят», - поделился он своим мнением.

Удобство для покупателей прибавит выручки

Интересно, что идея введения в магазинах услуги по снятию денег и пополнению вкладов и банковских карт очень понравилась небольшим магазинчикам придомового типа и тем, кто расположен в отдаленных населенных пунктах. Директор магазина в Хорольском районе рассказал, что «сейчас работать с картами в сельских магазинах не выгодно. Выручки мало, а процент за обслуживание банк берет солидный. Если же можно будет через кассира, используя карту, проводить такие удобные для покупателей операции, выручки явно бы прибавилось, так как в деревнях люди тоже получают «белую» зарплату на свой расчетный счет, а обналичить затем не могут. Хорошо, если в небольшом населенном пункте хоть один банк имеется, а то и вовсе приходится за несколько километров в более крупный населенный пункт за наличкой ехать».

Маркетолог торговой сети ОК! полностью согласна с коллегой. Она считает, что услуга по пополнению депозитов и банковских карт, а также снятию наличных, действительно была бы полезна в регионах и отдаленных населенных пунктах, где мало банкоматов и банковских отделений.

«Понятно, что переход на безналичный расчет идет повсеместно. Например, в США никто наличку в кошельке не носит, все уходят в безнал. Но в России наличные деньги все равно никуда не делись, а проблема с банкоматами присутствует не только во многих деревнях, поселках, отдаленных населенных пунктах, но и в достаточно крупных городах, таких как Владивосток. Но механика внедрения этого проекта, если он будет внедряться, пока не ясна. Думаю, что, при понятном алгоритме действий – и в городах, и в небольших населенных пунктах это будет прорыв. Единственное условие – данная система должна быть выгодна не только банкам и покупателям, но и самому ритейлу», - прокомментировала она.

Председатель Клуба деловых людей Людмила ТЫЩЕНКО, напротив, высказала предположение, что такой проект будет выгоден и ритейлу, и банкам. Однако, «радость» покупателей от такой услуги она считает несколько надуманной.

«То, что данная система будет выгодна банкам – даже не обсуждается. Это расширение клиентского круга. Если брать ритейл – вряд ли продавцы останутся внакладе. С одной стороны, это очевидная дополнительная заинтересованность покупателей, а следовательно, и повышение покупательской активности. С другой стороны, скорее всего, данная услуга для магазина будет не бесплатная. Но насколько безопасно это будет для людей – под вопросом. Ведь такой широкоформатный доступ к счетам физлиц может вызывать сомнения. А в целом, банковская сфера настолько плотно входит в повседневную жизнь, что скоро мы вообще уйдем от наличных», - считает Людмила Тыщенко.

На фото: По статистике, до 80% владельцев зарплатных карт пользуются ими главным образом для того, чтобы снимать наличные в банкомате и предпочитают не расплачиваться картами в торговых точках.

Фото ТАСС.