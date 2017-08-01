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Дальневосточный банк правительство РФ уполномочило обслуживать предприятия, имеющие стратегическое значение

01 Августа 2017, 10:20 | Приморье

Правительством Российской Федерации распоряжением № 1429-р от 05.07.2017 ПАО «Дальневосточный банк» отнесен к списку кредитных организаций, уполномоченных для открытия и обслуживания счетов хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Стратегия собственного развития определяет Дальневосточный банк как финансовый институт, придерживающийся умеренно консервативной политики управления рисками, способный обеспечить стабильность и безопасность банковских операций, гарантировать защиту интересов своих клиентов, в том числе имеющих стратегическое значение в масштабах государства. Решение, принятое правительством РФ, свидетельствует о высокой надежности Дальневосточного банка и его безупречной деловой репутации.

По итогам первого полугодия 2017 года Дальневосточный банк продемонстрировал уверенную динамику. Так, чистая прибыль банка составила 453,9 млн рублей, что больше, чем за аналогичный период 2016 года, в 3,2 раза. Капитал банка на 01.07.2017 г. составил 6,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,7%.  Объем привлеченных средств клиентов вырос на 2,2%, достигнув 21,9 млрд рублей, а кредитный портфель – до 20,5 млрд рублей, прибавив с начала года 8,1%.

ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843.  Телефон 8 800 333-00-11 (звонок по России - бесплатный). Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: дальневосточный банк 



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