Кредиты для «малышей» в Приморье становятся все доступнее

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Приморье в два раза превышают аналогичные показатели в Хабаровском крае. В первом полугодии 2012 года местные банки прокредитовали МСБ на 24,941 млрд рублей, тогда как общий объем кредитования крупнейших федеральных банков и их коллег из других субъектов РФ составил лишь 16,051 млрд рублей. В том числе индивидуальные предприниматели получили от приморских банков 2,5 млрд рублей.

Проценты не важны

Завидный прирост кредитования банкиры объясняют явной тенденцией на демократизацию отношений с малым бизнесом. С января по июнь 2012 года практически все кредитные структуры постарались сократить время рассмотрения заявки, упростить действующие процедуры кредитования и упразднить лишние манипуляции при оформлении договора, расширить линейку беззалоговых кредитов по максимуму.

С точки зрения директора Владивостокского офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа Владислава ГРЕБЕНЮКА, рынок продуктов для малого бизнеса уже сложился, и его можно считать достаточным. Поэтому конкурировать только продуктами сегодня уже невозможно. В условиях стремительной скорости информационного потока, даже самый новый продукт в качестве уникального предложения не держится более 2 месяцев. В этот период он осваивается конкурентами и выходит на рынок в тиражированном виде.

Качественный сервис, уверенность и комфорт - вот главные постулаты, которые выступают в качестве ориентиров. Все указанные слагаемые привели к успеху, а именно к приросту кредитного портфеля.

Ориентир на инвестиции

Заместитель начальника управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения №8635 Сбербанка России Андрей БЕДНАРСКИЙ отмечает, что только за первое полугодие 2012 года сумма выданных кредитов в крае на 44% превышает сумму выданных кредитов за аналогичный период прошлого года.

Заместитель начальника отдела кредитования малого бизнеса Владивостокского офиса ВТБ24 Наталья БЕЛОГЛАЗОВА также подтверждает данную тенденцию: «Рост объемов кредитования малого бизнеса в нашем банке очевиден - 33% за прошедшие полгода. Средняя сумма кредита растет соответственно, увеличившись за последнее время на 30%, чему во многом способствовало расширение наших предложений в сторону бизнеса с оборотом до 300 млн рублей. Также в качестве очевидного фактора выступает нацеленность предпринимателей на оформление инвестиционных кредитов, которых в портфеле Владивостокского офиса в процентном соотношении среди прочих - 60%. С помощью наших кредитных средств бизнесмены решают вопросы приобретения коммерческой недвижимости, расширения автопарка предприятий, замены оборудования. Краткосрочные цели, которые были долгое время двигателями кредитных настроений, уходят на второй план».

По итогам первого полугодия 2012 года прирост портфеля программы кредитования малого бизнеса в Примсоцбанке составил 35%. Если в начале 2012 года его объем был более 1,5 млрд рублей, то по результатам первых шести месяцев он превысил 2 млрд рублей. «Важно заметить, что этот рост связан не только и не столько с активизацией на рынке. Основную роль сыграла комплексная работа банка по совершенствованию бизнес-процессов», - рассказывает начальник управления кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексей ПАСТУХОВ.

Владислав Гребенюк отмечает, что в 2011 году работающий клиентский кредитный портфель НОМОС-РЕГИОБАНКа увеличился на 31% (по данным на 1 января 2012 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 млрд рублей. Таким образом, в структуре портфеля объем кредитов, предоставленных малому бизнесу, составил 10,4%, а по количеству выданных кредитов - это 2/3. «Глобализация и централизация отечественных бизнес-гигантов приводит к снижению гибкости, соответственно раскрываются ниши на рынке, которые может и должен занять малый бизнес в России и Приморье в том числе», - аргументирует свою позицию Владислав Гребенюк.

Начальник управления корпоративного бизнеса Роял Кредит Банка Виктория СЕРГЕЕВА также отмечает: «С начала года портфель МСБ вырос в 3 раза. По нашим данным, спрос на кредиты сохранился практически на стабильном уровне, как в 2011 году, так и в 2012 году, который сопровождался проектами в рамках подготовки саммита АТЭС во Владивостоке».

Заместитель управляющего филиалом «Дальневосточный» Александр КУЛЕВ выделяет и другие факторы: «Основной прирост портфеля наш банк традиционно показывает во втором полугодии, но сегодня очень зримо прослеживается тенденция - клиенты вышли из так называемой «заморозки» и пережили период стагнации. Хотя сложно назвать нынешний этап явным прорывом, в некоторых случаях бизнес взял паузу и оперирует собственными средствами, не планируя осуществлять крупные инвестиционные проекты».

И нет проблем

Впечатляющий рост объем оказался закономерно связан со снижением проблемной задолженности, об этом говорят все субъекты банковского рынка Приморья.Наталья Белоглазова также указывает на факт снижения проблемной задолженности заемщиков ВТБ24 во Владивостоке более чем в 2,5 раза за последний год. В 95% случаев оставшаяся просрочка связана с 2008-2009 кризисными годами. Бизнесмены, оформившие кредиты в 2011-2012 году, вовремя погашают свои обязательства и не имеют на сегодня каких-либо проблем.

«Динамика проблемной задолженности пошла на спад, с учетом того, что и ранее высокой она не была. Владивостокский филиал Банка «Интеза» выстраивает взаимоотношения с клиентами таким образом, чтобы предупредить проблемы еще на стадии их появления. Подобная политика более чем оправдывается, а внедрение беззалогового кредита «Доверие» также подтвердило данную позицию. За 2011-2012 год кредиты для бизнеса пусты по просрочке», - обращает внимание на сложившуюся ситуацию Александр Кулев.

Владислав Гребенюк отмечает, что сама по себе дефолтность - обусловлена в прошлом и текущем году не какими-либо внешними воздействиями, а в первую очередь ошибками в расчетах при принятии тех или иных управленческих решений. Зачастую это решения о запуске проектов, которые текущий бизнес неспособен «переварить» организационно либо финансово. Во вторую очередь - излишне оптимистичные расчеты.

Прогнозы, ожидания

Эксперты в большинстве своем солидарны во мнении - ограничители роста кредитования в секторе малого и среднего бизнеса и в целом по всем направлениям развития банковского сектора могут быть связаны с ситуацией на мировом рынке. По мнению Виктории Сергеевой, в этой связи высока вероятность замедления темпов кредитования к концу 2012 г. Уже сейчас наблюдается нестабильная ситуация на финансовых рынках, что может сказаться на нефтяных ценах и платежном баланса России.

Одновременно коллеги по банковской сфере строят и оптимистичные планы. Так, в Примсоцбанке прогнозируют рост объемов кредитования МСБ по итогам 2012 года до 80%.

С точки зрения Андрея Беднарского, в сфере кредитования малого бизнеса до конца нынешнего года сохранится темп роста на уровне первых 6 месяцев. Ограничителями роста объемов кредитования могут оказаться процентные ставки, а ключевыми драйверов можно выделить несколько, в их числе новые виды кредитных продуктов и высокая скорость рассмотрения заявки.

«На сегодняшний день рынок готов развиваться с точки зрения увеличения оборотов и инвестиционной составляющей. Безусловными драйвером роста окажутся плотная конкуренция на рынке банковских услуг и активность каждого из сотрудников банка», - надеется Александр Кулев.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».