Жители Приморья набрали у банков кредитов на сумму 130,5 млрд рублей

По данным Банка России, жители Приморского края набрали у банков кредитов на сумму 130,5 млрд рублей. Из них 6,3 млрд составляет просроченная задолженность по банковским займам, что в целом выглядит не так плохо на фоне отдельных регионов страны.

Тем не менее банкиры, опасаясь ухудшения положения, ужесточают требования к заемщикам и все чаще отказываются от количества в угоду качества.

Просроченная задолженность, по данным специалистов, растет в основном по необеспеченным кредитам, кредитным картам или экспресс-кредитам. С автокредитованием и ипотекой дела обстоят значительно лучше. Например, по данным Центробанка, задолженность приморцев по ипотечным жилищным кредитам - 30,1 млрд рублей, из них просроченная задолженность - 217 млн рублей. Специалисты отмечают, что помимо прочего на такой расклад в «просрочке» по разным видам кредитов влияет психология: люди боятся лишиться такого значимого имущества, как квартира, да и решение брать ипотеку, как правило, обдумывается дольше и лучше, чем решение взять кредит на телефон.

«В последние годы мы наблюдали активное развитие необеспеченного кредитования, и банки всячески стимулировали этот процесс, - рассказал сотрудник одного из банков, пожелавший остаться неназванным. - Сейчас многие банки столкнулись с практически «мертвыми» долгами, что, несомненно, заставило топ-менеджмент задуматься над сменой кредитной политики. Теперь новый тренд - ставка либо на кредитование малого бизнеса, либо на ипотеку, либо на то и другое. Сложившаяся ситуация сменила стремление охватить как можно большее количество клиентов, теперь банкам нужны не просто «люди с улицы» - нужны проверенные, дисциплинированные, надежные заемщики».

Еще один немаловажный фактор, заставивший банки всерьез задуматься о своем подходе к рознице, - ужесточившаяся политика Центрального банка. По отчетам банков за 2013 год отчетливо видно, что время больших прибылей прошло. Причина резкого обвала доходов у банков очевидна: прибыль большинства розничных банков съели расходы на создание резервов. Свою роль сыграло ужесточение резервных требований Банка России, но все же основной причиной стало ухудшение кредитных портфелей. Так, банк «Хоум Кредит», крупнейший игрок на рынке потребкредитования, по результатам первого квартала показал 3,3 млрд рублей убытка.

Стоит отметить, что в сравнении с развитыми странами ситуация с кредитованием в России выглядит не такой уж и плачевной, ведь на Западе и в США практически вся жизнь проходит «в кредит». По подсчетам ЦБ, россияне тратят около 20% своих доходов на погашение всевозможных займов, в то время как во Франции эта цифра составляет 12%, в США - 9,1%, в Германии - 3%.

20% на кредит от средней зарплаты 30 тыс. рублей с учетом возрастающих ценников за коммунальные услуги для многих жителей края - непозволительная роскошь. Но многие, когда берут кредит, не осознают, какую нагрузку им придется нести.

Чтобы правильно рассчитать для себя максимально допустимый платеж по кредиту, специалисты советуют вычесть из заработной платы необходимые платежи (ЖКС, связь, бензин и т.д.), оставшуюся сумму разделить на два - одна часть и будет максимальным платежом. На два делить советуют для того, чтобы у человека всегда оставался резерв на непредвиденные расходы. А в случае, если эти деньги не пригодятся, их можно и на погашение кредита потратить, для ускорения выплаты.

«Самое главное, если нечем платить, - не надо прятаться от банка, - посоветовал банкир. - Молчание в ответ на звонки и сообщения о том, что вы просрочили выплату по займу, саму проблему не решит. Наоборот, это может усугубить ситуацию: как минимум в будущем можно распрощаться с возможностью получения другого кредита. В Приморье не особо распространена практика привлечения коллекторов, но подать в суд банк может. Лучше самостоятельно обратиться в банк и объяснить ситуацию. Сейчас банки идут навстречу клиентам, понимая, что лояльность в такой момент не только поможет вернуть деньги, но и сохранит клиента, который в будущем может принести прибыль. Отсрочка и пересмотр ежемесячного платежа могут спасти ситуацию».

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.