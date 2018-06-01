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Приморье лишилось крупной страховой компании
Лицензия у одного из крупнейших страховщиков Дальнего Востока отозвана из-за финансовой неустойчивости
Банк России отозвал лицензию страховой компании «Хоска», активно работавшей на территории Приморья, в том числе до недавнего времени и в сегменте ОСАГО.
Лицензии «Хоски» отозваны «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
Еще 21 мая ЦБ РФ приостановил действие лицензий компании 21 мая.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Страховая группа «Хоска» на данный момент один из крупнейших страховщиков Дальнего Востока. Работает на рынке с 1991 года. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах. По итогам 2017 года компания заняла 39-е место по объему сборов по ОСАГО в России.
15 января «Хоска» заявила, что передаст свой страховой портфель ОСАГО в АО «Страховая компания «Опора» (Рязань). Однако позже появилась информация, что портфель будет передан ООО «Страховая компания «Ангара» (г.Братск, Иркутская область)
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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