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Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
В Приморском крае по инициативе региональной Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС) внесены изменения в краевой закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Поправки предусматривают возможность рефинансирования ипотечной ставки для жителей Приморья, купивших квартиры в строящихся или недавно введенных в эксплуатацию домах, без потери компенсации процентов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Как рассказали в Корпорации, до принятия изменений приморцы, приобретая жилплощадь в таком доме, могли компенсировать до половины от уплаченных ими процентов, однако при этом не имели возможности снижать ставку. Поправки отменили данное условие.
По словам генерального директора Корпорации развития жилищного строительства Романа Чернявского, изменения законодательства ждали многие жители края.
«Каждый день мы консультируем граждан по вопросам снижения процентных ставок по ипотеке. Многие уже получили положительные решения и ждали принятия поправок, чтобы продолжить процедуру оформления ипотечного займа», – прокомментировал он, добавив, что благодаря перекредитованию, ежемесячные платежи заемщиков существенно снизятся.
Отметим, изменения были одобрены главой региона Андреем Тарасенко. По мнению руководителя края, нововведения позволят существенно уменьшить нагрузку на семейный бюджет приморцев.
Кроме того, Андреем Тарасенко одобрена работа Корпорации по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». В случае рождения второго и третьего ребенка у семей появилась возможность оформить или рефинансировать ипотечный займ под 6% годовых.
Также по поручению главы региона Корпорацией разработана ипотечная программа для работников социальной сферы.
«Молодым учителям и врачам, которых мы приглашаем на работу в отдаленные города и села Приморья, важно иметь возможность получить служебное или приобрести на льготных условиях собственное жилье», – заявил ранее руководитель края.
Напомним, Корпорация развития жилищного строительства создана Администрацией Приморья для развития ипотечного кредитования и повышения финансовой грамотности населения. За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования приморцы могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф.
Отметим, развитие ипотечного кредитования и арендного жилья – одно из 11 приоритетных направлений, определенных Советом при Президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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