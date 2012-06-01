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Россельхозбанк предложил малому и среднему бизнесу «Персональный овердрафт»
01 Июня 2012, 23:44 | Приморье
1 июня, ZRPRESS. Кредитная линейка Россельхозбанка пополнилась новым продуктом - кредит «Персональный овердрафт» могут оформить предприятия малого и среднего бизнеса. Данная программа позволяет привлечь финансирование в сумме до 10 млн рублей по ставке от 7,75% годовых.
Учитывая особенности малого и среднего бизнеса, Россельхозбанк предлагает для этой категории клиентов специальные условия овердрафта: увеличенный максимальный размер кредитования - до 50% от среднемесячного чистого оборота по счету, оперативное принятие решений - до 5 дней, низкую процентную ставку, отметили в банковской пресс-службе.
«Золотой Рог».
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