Россельхозбанк предложил малому и среднему бизнесу «Персональный овердрафт»

1 июня, ZRPRESS. Кредитная линейка Россельхозбанка пополнилась новым продуктом - кредит «Персональный овердрафт» могут оформить предприятия малого и среднего бизнеса. Данная программа позволяет привлечь финансирование в сумме до 10 млн рублей по ставке от 7,75% годовых.

Учитывая особенности малого и среднего бизнеса, Россельхозбанк предлагает для этой категории клиентов специальные условия овердрафта: увеличенный максимальный размер кредитования - до 50% от среднемесячного чистого оборота по счету, оперативное принятие решений - до 5 дней, низкую процентную ставку, отметили в банковской пресс-службе.

«Золотой Рог».