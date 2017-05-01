Эксперты продолжают комментировать ежегодный отчет губернатора Приморья

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич в своем комментарии к ежегодному отчету Губернатора отметила, что на текущий момент все запланированные на 2016 год мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности в крае в целом реализованы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Приморском крае в 2016 году работа по повышению инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ велась в проектном формате.

Для этого в Приморском крае разработана Программа «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Заказчиком Программы является Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский.

В рамках Программы в 2016 году реализовывалось 7 проектов: «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «IT-инфраструктура», «Транспорт», «Предпринимательство и инвестиции», «Строительство».

По проекту «Энергетика» в 2016 году удалось сократить срок подключения новых объектов к электросетям до 93 дней, против 113 дней в 2015 году. По проекту «Земельные ресурсы и недвижимость» удалось сократить сроки постановки на кадастровый учет земельного участка и регистрации прав за счет предоставления услуги в формате «одного окна» через сеть МФЦ. Сейчас в крае действует 37 МФЦ, 76 территориальных обособленных структурных подразделений и 4 офиса привлеченных организаций. Охват территории Приморского края сетью МФЦ составляет более 90%.

По проекту «Трудовые ресурсы и образование» проведена работа по совершенствованию системы формирования государственного заказа на подготовку кадров через конкурсное распределение бюджетных мест на основе прогноза потребностей инвесторов. Такой подход позволяет привести структуру подготовки кадров в соответствие со структурой потребностей инвесторов.

Сокращены сроки предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности до 30 рабочих дней, против регламентированного срока в 45 рабочих дней.

В 2016 году региональным координационным центром WSR проводилась подготовка команды Приморского края для участия в финале чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia в Дальневосточном федеральном округе по 26 компетенциям. На базе Промышленного колледжа энергетики и связи проведен командный конкурс «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Дальневосточном федеральном округе по компетенции «Электромонтаж». Приморский край представляли студенты КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» и заняли второе место.

В проекте «IT-инфраструктура», Приморский край является участником проекта Министерства связи и массовых коммуникаций РФ по сокращению «цифрового неравенства», с целью строительства точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей. По итогам реализации мероприятия количество пунктов коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без использования пользовательского оборудования абонента составил 175 ед.

Ключевым мероприятием дорожной карты «Строительство», является создание и внедрение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с центральным хранилищем данных на уровне субъекта РФ и сети ИСОГД в муниципальных образованиях. По состоянию на 30.01.2017 года система введена в тестовую эксплуатацию. Также оптимизированы сроки выдачи разрешения на строительство для объектов, проектная документация которых проходит государственную экспертизу - услуга переведена в электронный вид.

Позитивных изменений удалось добиться по проекту «Транспорт», так в соответствии с законодательством о лицензировании, срок предоставления лицензии в сфере пассажирских перевозок составляет 45 рабочих дней, переоформление лицензии в связи с намерением лицензиатов осуществлять новые работы или работать по новому адресу – 30 рабочих дней. В Приморском крае этот показатель составляет соответственно 40 и 30 рабочих дней. Обеспечение таких результатов связано с введением системы межведомственного электронного взаимодействия.

По проекту «Предпринимательство и инвестиции» проводится работа по повышению информированности бизнеса о возможностях, существующих в регионе и обучающие семинары. Обновлен инвестиционный портал Приморского края, создан и размещен на инвестиционном портале путеводитель для инвестора. Подготовлен и размещен на портале Реестр площадок для реализации инвестиционных проектов, активно работают институты развития.

Сокращаются сроки предоставления лицензий на отдельные виды деятельности. Так, средний срок выдачи лицензии на медицинскую деятельность составляет 30 дней (при целевом значении 35 дней), переоформление (новые виды, новые адреса) - 20 дней.

В крае действует программа развития малого и среднего предпринимательства, которая в том числе, предусматривает различные формы поддержки бизнеса. Объем выделенных средств на поддержку бизнеса составил в 2016 году 212,5 млн. руб. При этом стоит отметить, что размер средств, выделенных на цели прямой финансовой поддержки бизнеса из краевого бюджета, вырос в 2016 году на 27,6% по сравнению с 2015 годом.

По состоянию на текущий момент все запланированные на 2016 год мероприятия в целом реализованы. Большой объем работы предстоит в 2017 году. 17 января текущего года Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским утверждена новая редакция Регламента управления программой. Она предусматривает формирование «дорожных карт» проектов Программы в соответствии с целевыми моделями и типовыми дорожными картами, разработанными АСИ и утвержденными Распоряжением Правительства РФ № 147-р от 31 января 2017 года. Программа включает 10 проектов: «Предпринимательство», «Инвестиции», «Контрольно-надзорная деятельность», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT инфраструктура», «ЖКХ».