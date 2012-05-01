Государство просит граждан самих копить на пенсию

По оценке «Эксперта РА», в 2012 году объем рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ) достигнет 1,4 трлн рублей, при этом более 300 фондов уже по итогам первого квартала нынешнего года получат 4 млн новых клиентов, а общая численность превысит 11 млн человек.

С начала 90-х и по сегодняшний день НПФ находятся в комфортном для финансовых институтов периоде накопления. Доля участников фондов, получающих негосударственные пенсии, невелика и не превышает 20% (не многим более 1,4 млн человек).) Аналогичное соотношение по государственной пенсионной системе составляет около 44% и приближается к критическому уровню. Накопительная часть пенсии по возрасту начнет выплачиваться только с 2013 года.

Минимум - по максимуму

По данным Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю, с 2003 по 2011 годы принято более 98 тыс. заявлений от граждан о выборе порядка инвестирования. Общее количество граждан, которые за эти годы сделали выбор в пользу НПФ или УК, меньше, т. к. один клиент за все это время мог подать несколько заявлений о переходе из одного фонда в другой, возврате под крыло ВЭБа и т. д.

В результате переходной кампании 2011 года 19 тыс. 669 приморцев изменили способ управления своими пенсионными накоплениями. 17 тыс. 298 человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 1 тыс. 301 человек - из одного НПФ в другой НПФ. 989 человек вернули свои пенсионные деньги из НПФ в ПФР (ВЭБ), 81 сделал выбор в пользу УК. Количество граждан, вступивших в программу софинансирования в 2011 году, составило 10517, половина из них оформляла заявления в трансфер-агентных центрах.

В число фондов, обладающих максимальной степенью надежности по итогам 2011 года, вошли, в том числе, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «Электроэнергетики». Суммарная доля этих фондов на российском рынке обязательного пенсионного страхования составляет не менее 30%. Указанные НПФ одновременно с единственным приморским НПФ «Порт-Гарант» (доходность 12% за 2011 год обеспечена, в том числе, работой с УК «Капитал») вновь подписали с краевым отделением ПФР ежегодные трансфер-агентские соглашения на прием заявлений от граждан при переходе из ВЭБа в любой НПФ, УК, либо возврате под патронаж государства.

Представительства иных негосударственных фондов в Приморье работают, быть может, менее заметно, но не менее активно. НПФ «Промагрофонд», заявивший о себе в Приморье в 2011 году, открыл во Владивостоке собственный филиал, и уже более 8 тыс. жителей края формируют свои пенсионные накопления в этом фонде. С недели на неделю в Приморье официально появится филиал НПФ «Доверие», в число основных учредителей которого входят БинБанк и инвестиционный холдинг «Финам».

НПФ «Норильский никель», также получивший по общероссийским рейтингам максимальную степень надежности, можно сказать, приостановил свою деятельность на Дальнем Востоке. По сведениям «ЗР», бывшее руководство НПФ перешло в другой негосударственный фонд, за ним ушла команда из регионов.

Доходная репутация

Что оказывается сегодня для нас решающим аргументом при выборе НПФ? Большая часть ответит - репутация и стабильность фонда. Это те, кто передал свои пенсионные средства, но не спешат менять один фонд на другой.

По итогам 2011 года количество клиентов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по программам негосударственного пенсионного обеспечения (т.е. тех, кто формирует дополнительную пенсию добровольно) увеличилось в Приморском филиале примерно на 900 человек и составило около 17,5 тыс. человек. Участниками программы софинансирования в филиале стали за год 660 человек, теперь по итогам года показатель составил порядка 1 400 человек. 44,9 тысяч приморцев перевели накопительную часть пенсии в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за весь период с 2003 по 2011 годы.

Директор Приморского филиала фонда Людмила ДРЯБЛОВА рассказывает, что основной акцент при размещении пенсионных активов в 2011 году был сделан на инструменты с фиксированной доходностью (банковские депозиты и облигации). Выбранное фондом направление финансового планирования на прошедший год оказалось стратегически оправданным и верным, поскольку рыночная ситуация была преимущественно нестабильной. В целом стратегия фонда по инвестированию ориентирована на обеспечение исключительной надежности и сохранности доверенных средств.

Руководитель Дальневосточной дирекции НПФ «Промагрофонд» Эльвира РОЗЯЕВА считает, что оценивать результаты инвестирования пенсионных средств в краткосрочном периоде, например, в рамках одного года нецелесообразно и советует рассматривать доходность НПФ не за год, а как минимум за 5-7 и более лет. «Главное в работе НПФ - обеспечить к моменту выхода человека на пенсию сохранность пенсионных накоплений с учетом инфляции. Поэтому годовой результат не настолько показателен, гораздо важнее итоги долгосрочного инвестирования», - утверждает Эльвира Розяева.

Коллизии остались

Вместе с тем острая дискуссия между ведущими НПФ, государством и экспертами свидетельствует о том, что вопрос сохранности средств в фондах, взаимной ответственности НПФ и УК, а также возможности выбора инвестиционного портфеля - рискового и стабильного, но менее доходного, включая опцию «по умолчанию», остается открытым.

Заметную роль на поле пенсионного страхования будет играть повышение пенсионного возраста. Вариант пенсионной реформы до 2050 года, который озвучили недавно Министерство здравоохранения и социального развития совместно с Пенсионным фондом, скорее всего, станет реальностью, и рожденным в 70-е годы XX века определенно придется работать как минимум до 60-65лет, как мужчинам, так и женщинам. Для женщин его предлагается повысить до 60 лет к 2029 году, начиная с 2015 года. С 2030 года планируется повышать пенсионный возраст для мужчин и женщин на три месяца в год, с 2036 года - на шесть месяцев, что приведет к тому, что в 2047 году пенсионный возраст достигнет 65 лет.

Дефицит Пенсионного Фонда будет тем временем объективно накапливаться. Уже сегодня он составляет 3% от ВВП. Все это заставляет государство искать источники дополнительного финансирования и граждан формировать пенсию самостоятельно.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».