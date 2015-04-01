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Один из ведущих банков России открывает офис во Владивостоке

01 Апреля 2015, 11:05 | Приморье

Федеральный банки на фоне кризиса разворачиваются на восток. Как стало известно «Золотому Рогу», в ближайшее время во Владивостоке откроется филиал Бинбанка. Офис одного из ведущих банков страны разместится по ул. Светланская/Тигровая, 8/29.

Основателем Бинбанка является владелец компаний «Русснефть» и «Русский уголь» Михаил ГУЦЕРИЕВ, также известный как поэт-песенник. По данным на 1 января 2015 года, в состав консолидированной группы Бинбанка входят непосредственно сама крупнейшая кредитная организация группы, а также «Бинбанк кредитные карты» (бывший Москомприватбанк), ООО «Стандард Девелопмент», B&N Finance Limited.

Бинбанк по итогам 2014 года занял 21-е место по размеру активов, 10-е место по объему привлеченных средств физлиц и 46-е место по объему портфеля кредитов физлицам в рэнкинге «Интерфакс-100».

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Фото: Википедия.

Автор: Олег Клименко
Теги: бинбанк  русский уголь  приморье  русснефть  банки 



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Комментарии

  • Псевдоним12:25, 01.04.2015#

    Бессмысленная вода, а не статья.

  • ВТ12:33, 01.04.2015#

    Расскажите кто нибудь, зачем в нашей стране столько банков?

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