Один из ведущих банков России открывает офис во Владивостоке

Федеральный банки на фоне кризиса разворачиваются на восток. Как стало известно «Золотому Рогу», в ближайшее время во Владивостоке откроется филиал Бинбанка. Офис одного из ведущих банков страны разместится по ул. Светланская/Тигровая, 8/29.

Основателем Бинбанка является владелец компаний «Русснефть» и «Русский уголь» Михаил ГУЦЕРИЕВ, также известный как поэт-песенник. По данным на 1 января 2015 года, в состав консолидированной группы Бинбанка входят непосредственно сама крупнейшая кредитная организация группы, а также «Бинбанк кредитные карты» (бывший Москомприватбанк), ООО «Стандард Девелопмент», B&N Finance Limited.

Бинбанк по итогам 2014 года занял 21-е место по размеру активов, 10-е место по объему привлеченных средств физлиц и 46-е место по объему портфеля кредитов физлицам в рэнкинге «Интерфакс-100».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Википедия.