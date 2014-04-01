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Экс-менеджеры ВМТП возглавили совет директоров Примсоцбанка
Почетный президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» Михаил РОБКАНОВ переизбран председателем совета директоров Примсоцбанка.
Заместителем председателя избран Вячеслав Перцев, возглавлявший ВМТП после Михаила Робканова.
В настоящее время Михаил Робканов и Вячеслав Перцев являются управляющими партнерами ЗАО «Трансинком» (Владивосток).
Напомним, что акционеры Примсоцбанка на внеочередном собрании 19 марта досрочно прекратили полномочия совета директоров, избранного на годовом собрании 4 июня 2013 года, и избрали новый совет в количестве 9 человек.
Помимо Робканова и Перцева в совет директоров избраны бывший начальник кредитного отдела VTB Bank (Deutschland) AG Томас БРЕТШНАЙДЕР, председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ, его первый заместитель Сергей БАБИЧЕВ и директор филиала банка в Москве Александр ЯРОВОЙ, сын Дмитрия Ярового. Кроме того, в совет директоров вошли генеральный директор ОАО «Приморсклеспром» Виктор ДОРОШЕНКО, глава регионального представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в ДФО Александр ФИЛЬКИН и Павел НАЗАРОВ.
Председателю правления Примсоцбанка Дмитрию Яровому принадлежит 34,87% акций банка, Александру Яровому - 32,49%. Акционерами банка также являются ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, ЕБРР - 12,500001% акций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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