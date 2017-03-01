Многофункциональные центры содействуют Пенсионному фонду

В МФЦ чаще обращаются с заявлениями на материнский капитал, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня 38 МФЦ края и 72 филиала организации оказывают весь перечень государственных услуг ПФР. Услуга по приему документов, необходимых для проведения заблаговременной работы с гражданами, уходящими на пенсию в ближайшие 12 месяцев, внедряется с середины прошлого года по инициативе краевого Отделения ПФР.

Как рассказывает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, к наиболее востребованным относятся обращения граждан о рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала, прием от граждан анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства, прием заявлений о выборе способа доставки пенсии, об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Всего в 2016г. количество обращений в МФЦ за предоставлением государственных услуг ПФР составило более 66 тысяч, то есть каждое второе обращение по вопросам пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, получения и использования материнского капитала прошло через МФЦ.

Обращение в МФЦ сегодня особенно удобно для тех, кто проживает в отдаленных районах Приморского края, где отсутствуют клиентские службы ПФР.